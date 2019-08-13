ФБУ назвала дати матчів за Суперкубок України

Новий баскетбольний сезон в Україні відкриється матчами за Суперкубок, який розіграють "Хімік" (Южний) і "Дніпро". Про це повідомляє прес-служба української федерації

Ігровими датами Федерація баскетболу України призначила 17-е і 21-е вересня. Господарі матчів визначаться 14 серпня методом жеребкування. Переможець Суперкубка стане відомий за підсумками двох ігор.

"Дніпро" - володар Суперкубка України-2018 ФБУ

Нагадаємо, южненський "Хімік" за підсумками сезону-2018/19 виграв золото чемпіонату України, а "Дніпро" став володарем Кубка.

Відзначимо, що перший Суперкубок України був розіграний в 2018 році. Його володарем став "Дніпро".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ФБУ назвала ще одного новачка Суперліги Парі-Матч сезону-2019/20.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся