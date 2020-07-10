ФБУ назвала 10-го учасника Суперліги Парі-Матч та оголосила склад нового сезону

Федерація баскетболу України (ФБУ) оголосила про те, що БК "Тернопіль" стане десятим учасником Суперліги Парі-Матч у сезоні 2020/21.

Як повідомляється на офіційному сайті ФБУ, команда, яка посіла перше місце у Вищій лізі країни, виконала всі умови з надання необхідних фінансових гарантій для участі в змаганні.

Вперше за останні чотири роки в елітному дивізіоні українського баскетбольного чемпіонату братиме участь 10 команд. У сезонах 2017/18 і 2018/19 в Суперлізі грали вісім команд, а в сезоні 2019/20 – дев'ять.

Таким чином, "Дніпро", "Київ-Баскет", "Прометей", "Хімік", "Одеса", "Черкаські Мавпи", "Миколаїв", "Запоріжжя", "Харківські Соколи" та "Тернопіль" візьмуть участь у Суперлізі 2020/21.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіоном сезону 2019/20 в елітному дивізіоні української баскетбольної першості став "Дніпро".