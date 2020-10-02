ФБУ і Парі-Матч провели офіційне відкриття баскетбольного сезону в Україні

У п'ятницю, 2 жовтня, в PMHUB Федерація баскетболу України (ФБУ) і компанія Парі-Матч провели офіційне відкриття сезону в Україні.

Як повідомляється на офіційному сайті ФБУ, головними темами заходу стали Фінал чотирьох Кубка України, який відбудеться 3-4 жовтня в Південному і дасть старт новому баскетбольному сезону в країні, Суперліга Парі-Матч 2020/21 і новий формат проведення кваліфікації чемпіонатів Європи, введений через коронавірус.

Захисник збірної України та "Київ-Баскета" Олександр Мішула зазначив, що рівень команд першості країни зростає щороку, оскільки в нього повертаються гравці, які виступали за кордоном.

"З 2014 року це буде найсильніший і найцікавіший сезон. Кожен клуб може виграти у кожного, і це головна фішка сезону. Поки я був у Туреччині, я стежив за чемпіонатом, чемпіонат став сильнішим і в цьому році стане ще сильніше. Повертаються гравці – це видно по іменах. Буде дуже цікаво", – заявив Мішула.

Представник ТМ Парі-Матч Вадим Місюра нагадав, що в сезоні 2020/21 в Суперлізі вперше з 2014 року виступлять 11 команд. Список учасників поповнять легендарний київський "Будівельник" і переможець Вищої ліги БК "Тернопіль".

"З 2014 року в Суперлізі Паріматч вперше гратимуть 11 команд. Нас це, як партнерів, дуже радує. Окрасою сезону буде повернення 10-разового чемпіона України "Будівельника". Ми впевнені, що розширення географії Суперліги – це важливий крок і ми як партнери це тільки підтримуємо. Незважаючи на те, що це був найважчий рік для українського спорту, баскетбол не зупинився, а продовжує розвиватися", – відзначив Місюра.

Генеральний секретар ФБУ Володимир Драбіковський торкнувся питання проведення матчів відбору на чоловічий і жіночий чемпіонати Європи, які за рішенням Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) тепер будуть проводитися в ізольованих локаціях, а не в форматі вдома/на виїзді.

"FIBA змінила формат проведення матчів кваліфікації, тепер вони будуть проходити не в форматі вдома/на виїзді, а в форматі туру – команди будуть збиратися в одному місці та грати всі матчі, які були заплановані на це вікно. Шанси побачити нашу збірну в Україні є. У понеділок ми подамо заявку на проведення поєдинків чоловічої команди в лютому", – підсумував Драбіковський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент ФБУ Михайло Бродський закликав гравців і клуби відповідально поставитися до протиепідемічних правил.