ФБУ і Федерація кібербаскетболу України оголосили про запуск нового чемпіонату країни

Федерація баскетболу України (ФБУ) і Федерація кібербаскетболу України (UCBF) оголосили про запуск нового офіційного чемпіонату країни з комп'ютерної гри NBA2K21.

Як повідомляється на офіційному сайті ФБУ, взяти участь у першості, яка розпочнеться наприкінці вересня і триватиме протягом кількох турів, зможе кожен охочий. За підсумками турніру буде розіграно призовий фонд, а також сформовано загальнонаціональний рейтинг ґеймерів, який буде використовуватися під час формування складу кібербаскетбольної збірної України.

Зазначається, що національна команда нашої країни з кібербаскетболу стала однією з дев'яти європейських збірних, які взяли участь у дебютному чемпіонаті світу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, навесні відбувся перший в історії турнір із комп'ютерної гри NBA2K20 між професійними українськими баскетболістами. Його переможцем став центровий "Прометея" В'ячеслав Петров.

Не так давно кіберспорт був визнаний офіційним видом спорту в Україні.