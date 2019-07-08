ФБУ анонсувала старт чемпіонату з баскетболу 3х3: календар

13 липня Федерація баскетболу України та київський ТЦ "Gorodok Gallery" запрошують на величезну подію - турнір з баскетболу 3х3.
В рамках івенту пройдуть відбіркові етапи чемпіонату України УСЛ 3х3 у чоловічій, жіночій та юнацькій категоріях, а також 12 елітних чоловічих команд поборються за цінні призи у змаганнях PRO-туру.
Організатори: Федерація баскетболу України, ВГО "УСЛ 3х3".
Спонсор: ТЦ "Gorodok Gallery".
Підтвердження онлайн-реєстрації:
9:00-9:45 (жіноча та юнацька категорія)
10:00-10:45 (чоловіча категорія)
12:00-12:45 (категорія PRO)
Початок ігор:
10:00 (жіноча та юнацька категорія)
11:00 (чоловіча категорія)
13:00 (категорія PRO)
Місце проведення: Киів, ТЦ "Gorodok Gallery" (проспект Степана Бандери, 23).
Категорії учасників:
- чоловіки (відбірковий турнір УСЛ 3х3)
- жінки (відбірковий турнір УСЛ 3х3)
- юнаки U-18, гравці 2001 р. н. і молодші (відбірковий турнір УСЛ 3х3)
- чоловіки PRO
Для U-18 обов'язкова наявність документу для підтвердження віку!
У заявці - від 3 до 4 гравців (чоловічі, жіночі, юнацькі, змішані команди).
Турнір пройде за офіційними правилами FIBA 3x3.
До змагань категорії PRO отримують прямі запрошення чемпіони відбіркових етапів чемпіонату України УСЛ 3х3:
Житомир 18.05
Бориспіль 25.05
Хмельницький 8.06
Вінниця 9.06
Бровари 22.06
Дніпро (open) 23.06
Київ (open) 29.06
Кам'янське 7.07
Також у категорії PRO має право брати участь: переможці будь-якого з турнірів PRO-туру, команда переможець Національного Фіналу 2018, команди Суперліги 3х3 сезону 2018/2019 та переможці відбіркових етапів УСЛ 3х3 поточного сезону, а також допускаються іноземні команди, яким організатори може надати wild-card.
Читайте про категорію PRO: Цього літа стартує серія PRO-турнірів з баскетболу 3х3
Чемпіони чоловічої, жіночої та юнацької категорії отримують путівку у Фінал Української Стрітбольної Ліги 3х3.
Чемпіони чоловічої категорії отримують право грати в турнірі категорії PRO (Вінниця, 20.07.2019).
Усі учасники отримують рейтингові бали FIBA 3x3 в залежності від результатів.
Повна інформація про сезон УСЛ 3х3 2019
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Додаткова інформація:
093 81-522-81, usl3x3@gmail.com - Станіслав (питання по УСЛ 3х3)
063 340-53-30, fbu3x3@gmail.com - Олександр (онлайн-реєстрація та система рейтингу)
Як повідомив OBOZREVATEL, в Україні відбувся перший в історії нашої країни турнір національних збірних в баскетболі 3х3.
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