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ФБУ анонсувала старт чемпіонату з баскетболу 3х3: календар

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13 липня Федерація баскетболу України та київський ТЦ "Gorodok Gallery" запрошують на величезну подію - турнір з баскетболу 3х3.

В рамках івенту пройдуть відбіркові етапи чемпіонату України УСЛ 3х3 у чоловічій, жіночій та юнацькій категоріях, а також 12 елітних чоловічих команд поборються за цінні призи у змаганнях PRO-туру.

Організатори: Федерація баскетболу України, ВГО "УСЛ 3х3".

Спонсор: ТЦ "Gorodok Gallery".

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Підтвердження онлайн-реєстрації:

9:00-9:45 (жіноча та юнацька категорія)

10:00-10:45 (чоловіча категорія)

12:00-12:45 (категорія PRO)

ФБУ анонсувала старт чемпіонату з баскетболу 3х3: календар

Початок ігор:

10:00 (жіноча та юнацька категорія)

11:00 (чоловіча категорія)

13:00 (категорія PRO)

Місце проведення: Киів, ТЦ "Gorodok Gallery" (проспект Степана Бандери, 23).

Категорії учасників:

- чоловіки (відбірковий турнір УСЛ 3х3)

- жінки (відбірковий турнір УСЛ 3х3)

- юнаки U-18, гравці 2001 р. н. і молодші (відбірковий турнір УСЛ 3х3)

- чоловіки PRO

Для U-18 обов'язкова наявність документу для підтвердження віку!

ЗАРЕЄСТРУВАТИ КОМАНДУ

У заявці - від 3 до 4 гравців (чоловічі, жіночі, юнацькі, змішані команди).

Турнір пройде за офіційними правилами FIBA 3x3.

До змагань категорії PRO отримують прямі запрошення чемпіони відбіркових етапів чемпіонату України УСЛ 3х3:

Житомир 18.05

Бориспіль 25.05

Хмельницький 8.06

Вінниця 9.06

Бровари 22.06

Дніпро (open) 23.06

Київ (open) 29.06

Кам'янське 7.07

Також у категорії PRO має право брати участь: переможці будь-якого з турнірів PRO-туру, команда переможець Національного Фіналу 2018, команди Суперліги 3х3 сезону 2018/2019 та переможці відбіркових етапів УСЛ 3х3 поточного сезону, а також допускаються іноземні команди, яким організатори може надати wild-card.

Читайте про категорію PRO: Цього літа стартує серія PRO-турнірів з баскетболу 3х3

Чемпіони чоловічої, жіночої та юнацької категорії отримують путівку у Фінал Української Стрітбольної Ліги 3х3.

Чемпіони чоловічої категорії отримують право грати в турнірі категорії PRO (Вінниця, 20.07.2019).

Усі учасники отримують рейтингові бали FIBA 3x3 в залежності від результатів.

Повна інформація про сезон УСЛ 3х3 2019

Соціальні мережі:

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instagram.com/ukraine3x3

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t.me/fbubasket

Додаткова інформація:

093 81-522-81, usl3x3@gmail.com - Станіслав (питання по УСЛ 3х3)

063 340-53-30, fbu3x3@gmail.com - Олександр (онлайн-реєстрація та система рейтингу)

Як повідомив OBOZREVATEL, в Україні відбувся перший в історії нашої країни турнір національних збірних в баскетболі 3х3.

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Тема
Баскетбол 3х3
Місце
УкраїнаКиїв
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