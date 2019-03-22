Фантастичний фініш: анонс Суперліги Парі-Матч 22 березня

У межах заключного ігрового дня в п’ятницю, 22 березня, відбудуться чотири поєдинки Суперліги Парі-Матч, які вирішуватимуть долю команд у регулярному чемпіонаті. Розпочинатимуться вони одночасно о 19:00.

Центральним матчем буде зустріч лідерів – "Запоріжжя" вдома прийматиме "Хімік". В разі успіху "Хіміка" – южненці гарантують собі перемогу в регулярному чемпіонаті за рахунок більшої кількості очок. Якщо виграє "Запоріжжя" та "Дніпро", то в "закрутці" рахуватиметься різниця в очних зустрічах трьох перших команд, які за такого розкладу матимуть однакову кількість набраних балів.

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Якщо ж переможе "Запоріжжя", а "Дніпро" програє, то першою стане команда Валерія Плеханова, яка виграє в южненців сезонну серію, а дніпряни залишаться третіми.

Зазначимо, що "закрутка" між трьома командами може бути і в нижній частині таблиці, де за кращі позиції нині борються "Одеса", "Політехнік" та "Черкаські Мавпи". Там також цілком ймовірно, що колективи можуть завершити регулярний чемпіонат за рівної кількості очок.

Задля того, щоб полегшити життя вболівальникам, наводимо офіційні правила FIBA, які чітко пояснюють ситуацію, за якої у декількох команд рівна кількість очок після закінчення регулярного чемпіонату:

D.1.3 Якщо дві чи більше команд мають однакову кількість очок у всіх іграх у групі, тоді, щоб визначити місця, використовують результат (-и) гри (ігор) між цими двома чи більше командами.

Якщо дві чи більше команд мають однакову кількість очок в іграх між собою, застосовують додаткові показники в такому порядку:

• Краща різниця ігрових очок в іграх між ними.

• Більша кількість ігрових очок в іграх між ними.

• Краща різниця ігрових очок в усіх іграх у групі.

• Більша кількість ігрових очок в усіх іграх у групі.

Якщо команди все ще рівні до того, як зіграні всі матчі у підгрупі, ці команди поділяють місце (місця). Коли всі матчі у підгрупі зіграні, і команди все ще рівні після того, як усі наведені вище показники були застосовані, використовують жереб.

Додамо, що забронювали свої місця в таблиці перед плей-офф лише два колективи, які перебувають на екваторі "турнірки". "Київ-Баскет" вже точно входить у постсезон четвертим і в першому раунді плей-офф матиме перевагу домашнього майданчика в серії з "Миколаєвом", який за підсумками основної частини точно буде п’ятим. Шість інших команд продовжують боротьбу в регулярному чемпіонаті.

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