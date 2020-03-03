Фанати прийшли у захват від соціальної ініціативи ФБУ

Одна з головних соціальних ініціатив Федерації баскетболу України – залучати на матчі команд Суперліги Парі-Матч та національних збірних людей з обмеженими можливостями, аби ті відчували себе повноцінними членами суспільства й, зокрема, могли ділити радість перемог з усіма іншими прихильниками баскетболу.

Цю добру справу, ініційовану президентом ФБУ Михайлом Бродським, впроваджують у багатьох містах, де грають клуби Суперліги Парі-Матч. Наша сьогоднішня розповідь про столичних вболівальників з особливими потребами.

Підтримка на матчах "Київ-Баскета" "Київ-Баскет"

Щоразу на домашніх матчах "Київ-Баскета" збоку майданчика щільно стоять візки. Це юні та дорослі вболівальники з обмеженими можливостями разом із залом підтримують улюблену команду у загальному потоці вболівальницької любові. Вони – повноцінний шостий польовий гравець. Так було й під час першого весняного матчу "Київ-Баскета" із "Запоріжжям", який господарі виграли 95:85 за підтримки своїх відданих фанів. До вашої уваги дві історії про те, як баскетбол зцілює.

Група підтримки на матчі "Київ-Баскета" ФБУ

Ольга Кабан (мама Ростислава): Є проект "Особливі", який нам запропонував відвідати одну з ігор. Ми прийшли на першу гру, і син відразу загорівся. Тепер у нас жодного дня не проходить без розмови про баскетбол. Часом навіть відміняємо тренування з плавання, але за будь-яких умов йдемо на баскетбол. Тут є і діти, і супроводжуючі. Тут близько 30 людей від центру "Особливі" відвідують кожну гру. І ми дуже завдячуємо Федерації баскетболу України, яка безпосередньо піклується про нас, сприяє, щоб доставляли діток на візочках на ігри безкоштовно. Сподіваюся, це триватиме і надалі. Бо баскетбол для них усе! Це емоції, це заряд енергії. Так, Ростислав ще займається таким параолімпійським видом спорту, як бочче (гра схожа на боулінг). Ми їздимо на чемпіонати України та показуємо доволі непогані результати. Нещодавно у нас проходила першість нашої спортивної школи "Прометей". І саме напередодні була гра "Київ-Баскета", яку він виграв. Дитина зарядилася цими емоціями та виграла змагання у своєму класі. Отже, баскетбол і заряджає, і надихає.

Група підтримки на матчі "Київ-Баскета" ФБУ

Ростислав Кабан (16 років): Я відчуваю неймовірне задоволення на кожному домашньому матчі команди. Хлопці завжди грають пристрасно, а ми це бачимо і завжди віримо в них. Коли м’яч закидають у кільце, у мене аж всередині усе перевертається і я заряджаюся на майбутні успіхи. Щиро бажаю "Київ-Баскету" стати у цьому сезоні чемпіоном, але команди-суперники непрості, тому доведеться дуже постаратися. Але з нашою вірою в них, думаю, у хлопців усе вийде!

Група підтримки на матчі "Київ-Баскета" ФБУ

Ірина Шульгіна (мама Володимира): У мене молодший син з ДЦП, займається боччею. Ми з чоловіком спортивні, син старший також спортивний. Я дружина баскетболіста, і завжди вчу його – коли ти вболіваєш за ігрові види спорту, стаєш членом великої родини. Це для душі, а не тільки для тіла. Це величезне згуртування, пліч-о-пліч, один за одного. З дитинства я його цьому вчила. Тому баскетбол для нас не лише спорт, а велика допомога в житті, особливо нашому житті. Дуже хочу, щоб усі люди були добрішими. Вибачали одне одному, давали шанс, щоб розпочати життя по-іншому. Баскетбол для нашої родини більше, ніж спорт. Коли Максим Сандул грав за "Київ-Баскет", ми мали з ним багато спільних фото, прикро, що він перейшов до іншої команди, але він дуже спортивна людина. Переживаємо за кожного гравця, "Київ-Баскет" в повному сенсі наша сім’я. Переписуємося з гравцями у соцмережах, підтримуємо їх, бажаємо їм найголовнішого – не опускати руки, йти вперед до нових звершень. Під лежачий камінь і капля не капне.

Група підтримки на матчі "Київ-Баскета" ФБУ

Володимир Шульгін (21 рік): Кожний ігровий день улюбленої команди, коли попереду виїзд на матч, я зустрічаю у піднесеному настрої. Більше того, я починаю жити передчуттям зустрічі з улюбленою командою набагато раніше, ніж у день гри. Бажаю хлопцям перемог, попереду важливий матч у Кубку Європи, очікую запеклої боротьби і пристрасно вболіватиму за "Київ-Баскет". Я занурююся суцільно у позитивні емоції, захоплююся духом гри. А після матчу, коли хлопці підходять і дякують за підтримку, відчуваю приплив щастя. Вони мені, як брати. Бажаю їм чемпіонства!

Як повідомляв OBOZREVATEL, ультрас турецької "Каршіяки" активно скуповують квитки на матч чвертьфіналу Кубку Європи проти "Київ-Баскета", який відбудеться 4 березня у Палаці Спорту "Венето".

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