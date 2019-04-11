Емоції в Дніпрі: анонс півфіналу Суперліги Парі-Матч

Баскетбольний клуб "Дніпро" прийме на своєму майданчику южненський "Хімік" в третьому матчі півфінальної серії Суперліги Парі-Матч.

Після поєдинків на майданчику "хіміків", які ведуть 2:0, команди зіграють в Дніпрі. Побачити протистояння можна буде на телеканалі XSPORT і сайті Федерації баскетболу України.

19.00. Дніпро, СК "Шинник". "Дніпро" – "Хімік", трансляція – XSPORT, сайт Федерації баскетболу України, купити квитки, рахунок в серії до трьох перемог – 0:2.

Два перші поєдинки серії між цими командами видалися неймовірно емоційними і напруженими. У кінцівці першої гри, нагадаємо, було вилучено наставника дніпрян Дениса Журавльова. А друга зустріч подарувала глядачам неймовірний камбек "Хіміка" і його перемогу в овертаймі.

Дніпро – Хімік ФБУ

Немає сумнівів в тому, що і третій матч битви за путівку до фіналу вийде не менш яскравою. "Дніпро" на своєму майданчику в нинішньому сезоні зазнав лише двох поразок (одну з них – саме від "Хіміка").

За підтримки своїх вболівальників "Дніпро" напевно буде неймовірно зарядженим на перемогу. Лідери господарів Станіслав Тимофієнко та Олександр Мішула завдяки своєму вмінню точно кидати з-за дуги повинні доставити чимало труднощів молодій команді Віталія Степанівської.

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