Ексбаскетболіст двох українських клубів раптово помер у 41 рік

Колишній баскетболіст українських "Одеси" та "Миколаєва", який протягом останніх трьох років був тренером американської шкільної команди, Джастін Лав раптово помер у віці 41 року.

Як повідомляє інформагентство STLToday.com, його знайшли на території кампусу в несвідомому стані. Ексбаскетболіста в екстреному порядку відвезли в найближчу лікарню, де він і помер. Причина смерті Лава залишається невідомою.

Він провів 12 сезонів в якості професійного гравця, погравши в першостях Китаю, України, Німеччини та ставши чемпіоном Латвії з "Вентспілсом". Лав виступав за "Одесу" у 2008-2010 і 2012-2014 роках і за "Миколаїв" у 2010-2012 роках.

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