Є й позитив: тренер українок оцінив старт відбору на Євробаскет

Головний тренер жіночої збірної України з баскетболу Срджан Радулович залишився незадоволеним результатом стартового матчу команди у відборі до ЧЄ-2021.

Напередодні "жовто-сині" на гостьовому паркеті поступилися Бельгії – 88:63. Наставник наших дівчат зазначив, що колектив знаходиться в стадії становлення.

"У нас на 80% оновлений склад, зробити великі зміни відразу нереально – це процес, до якого ми повинні прагнути. Нам потрібно більше контролю і дисципліни в нападі, більше агресії в захисті. Іноді ми просто не знали, коли потрібно правильно сфолити. Ми погано почали гру і за стартові шість хвилин забили лише два очки. Це багато в чому вплинуло на подальшу ситуацію на майданчику. У третій чверті сталося те ж саме – ми не забили жодного очка за перші п'ять хвилин", – наводить слова Радулович прес-служба Федерації баскетболу Укр іни.

Срджан Радулович FIBA

За словами тренера нашої збірної, в команді є певні кадрові проблеми, які вплинули на результат.

"Потрібно розуміти, що Бельгія дуже сильна в позиції четвертого та п'ятого номерів, там є ротація. Ми ж граємо, взагалі не маючи центрових і маючи в своєму розпорядженні лише четвертих номерів. Але дівчата, знову-таки, показали характер і довели, що навіть без високого гравця можуть боротися під кільцем і не програти підбір. Це й правда позитивний момент", – резюмував фахівець.

Нагадаємо, вже 17 листопада в Харкові українки приймуть в Харкові поточного лідера групи G збірну Португалії.

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