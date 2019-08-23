Темношкірий український баскетболіст Хоель Боломбой, який утік до Росії і прийняв громадянство РФ, страшно засмучений тим, що не зможе зіграти на чемпіонаті світу.

Хоель Боломбой

"Дуже прикро. У мене немає слів, щоб описати те розчарування, яке я зараз відчуваю. Зіграти на ЧС-2019 було моєю мрією", – сказав Боломбой в інтерв'ю Известиям.

Центровий народився в українському Донецьку, його мати Тетяна – росіянка, батько Жозеф – уродженець Республіки Конго.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Боломбой став учасником бійки в матчі Венесуела – Росія в рамках товариського турніру в Вероні.

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