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"Дуже прикро": донецького спортсмена-зрадника наздогнала карма в Росії

4.5т Читати матеріал російською

Темношкірий український баскетболіст Хоель Боломбой, який утік до Росії і прийняв громадянство РФ, страшно засмучений тим, що не зможе зіграти на чемпіонаті світу.

Хоель Боломбой

Хоель Боломбой

"Дуже прикро. У мене немає слів, щоб описати те розчарування, яке я зараз відчуваю. Зіграти на ЧС-2019 було моєю мрією", – сказав Боломбой в інтерв'ю Известиям.

Центровий народився в українському Донецьку, його мати Тетяна – росіянка, батько Жозеф – уродженець Республіки Конго.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Боломбой став учасником бійки в матчі Венесуела – Росія в рамках товариського турніру в Вероні.

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Хоель Боломбой
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Ну х.. с ним.член ему в лоб вместо звезды.Оле,ола.
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Махов Макс
Махов Макс
Лапти обул, радуйся! Щи поел радуйся! На ведро сходил радуйся! У тебя всё хорошо, ты в расее! Расепьянен! Бгггггаааа
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филипп филипыч
филипп филипыч
тьфу блеать какая же ты обоз помойка. желтушная желтуха. пойду наверное снова на корр. там банят жёстко но хотя бы пишут нормальным языком.
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Махов Макс
Махов Макс
филипп филипыч, ебанат ебанатыч, везде Кац*па ебут! Бгггггаааа
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