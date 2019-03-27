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Драма в Южному: результати плей-офф Суперліги Парі-Матч 27 березня

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Южненський "Хімік" в драматичній боротьбі здобув перемогу над харківським "Політехніком" в першому матчі плей-офф Суперліги Парі-Матч. Підопічні Василя Степанівської на своєму майданчику були сильнішими – 83:81.

Южненці стартували ривком 7:0, грамотно обороняючись проти суперника. Незважаючи на те, що гостям вдалося прийти до тями і розпечатати кільце суперника, "Хімік" продовжував вести в рахунку і навіть зробив різницю більш комфортною. Проте результативні дії в атаці в кінці першої чверті дозволили "Політехніку" наблизиться до суперника на відстань 8 балів.

Хімік - Політехнік

Хімік - Політехнік

ФБУ

Новини
Стартував плей-офф Суперліги Парі-Матч: результати 26 березня

Після невеликого відпочинку харків'яни суттєво додали, змушуючи суперника помилятися. Команда Віталія Степанівської підсіла, дозволивши харків'янам наблизиться на відстань далекої атаки. Однак господарі не дозволили супернику зрівняти рахунок і перед великою перервою збільшили свій відрив до п'яти очок.

У дебюті другої половини зустрічі "Політехнік" зумів зрівняти рахунок і, поки "Хімік" шукав свою гру, харків'яни продовжували куражитися на майданчику. Перед заключною десятихвилинкою гості випереджали суперника на 7 балів.

Четверта чверть вийшла дуже напруженою. Господарям вдалося зібратися і продемонструвати характер. Южненці не просто скоротили відставання, а й зуміли вийти вперед. Кінцівка зустрічі перетворилися на битву нервів. За секунду до кінця гри господарі мали перевагу всього в одне очко, але завдяки порушенню правил з боку суперника зуміли кидками зі штрафних здобути важливу перемогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Запоріжжя" здобуло першу перемогу в плей-офф Суперліги Парі-Матч. На майданчику домашнього палацу спорту "Юність" підопічні Валерія Плеханова обіграли "Черкаські Мавпи" 105:87.

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Теми
Чемпіонат України з баскетболуСуперліга
Теги
БК ХімікБК ПолітехнікБК ДніпроБК Одеса
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