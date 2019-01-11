Драма в Харкові: результати Суперліги Парі-Матч 11 січня

У неймовірному поєдинку Суперліги Парі-Матч "Хімік" вирвав перемогу у "Політехніка". Нервовий матч тримав уболівальників у напрузі до фінальної сирени і завершився перемогою южненців із рахунком 72:84.

Цей поєдинок був принциповим насамперед для гостей із Южного, у яких харків'яни відібрали путівку до Фіналу чотирьох Кубка України. Проте з перших хвилин ситуацію на майданчику контролювали саме господарі. Їм вдалося швидко наростити перевагу і всю першу чверть близько не підпускати суперника.

Однак після п'ятихвилинного перепочинку "Хімік" перехопив ініціативу. У середині другої десятихвилинки южненцям вдався неймовірний ривок 13:0, який вивів їх у беззаперечні лідери. Правда, до великої перерви "Політехніку" вдалося скоротити відставання до відстані далекої атаки.

Політехнік - Хімік ФБУ

У дебюті третьої чверті харків'яни почали діяти активніше, нав'язавши боротьбу суперникові. Господарям навіть вдалося вийти вперед, але "Хімік" знову повернув собі мінімальну перевагу. Таким чином перед заключною десятихвилинкою рахунок на табло був практично рівним.

Неймовірна розв'язка очікувала уболівальників у заключній чверті. "Хімік" скористався кількома помилками "Політехніка" в захисті і зумів хоч і не набагато, та все ж відірватися від господарів. За дві хвилини до фінальної сирени гостям вдалося зробити різницю +10 і, незважаючи на те, що харків'яни боролися до кінця, нав'язати боротьбу обережному "Хіміку" господарі все ж не змогли.

"Політехнік" - "Хімік" 72:84 (18:10, 20:31, 18:16, 16:27)

"Політехнік": Девіс (19), Козлов (10+5 підбирання +5 передач +5 втрат), Чугунов, Грем (20+19 підбирань), Завадський (16+11 підбирань) - старт; Рочняк (7+5 підбирань), Кузнєцов.

"Хімік": Едвін (5+8 підбирань +5 передач), Рябчук (13), Войналович (3), Джонс (7), Павлов (9+9 підбирань) - старт; Антипов (5+7 підбирань), Марченко (19), Сидоров (23).

У паралельному поєдинку в СК "Шинник" "Дніпро" здолав "Одесу". Підопічні Дениса Журавльова знищили суперника 90:72.

Команди з перших хвилин включилися в боротьбу за лідерство, однак досягти успіху в цьому не змогли. Одеситам вдалося вийти вперед, проте "Дніпро" не відпускав суперника далі, ніж на шість очок. Підопічні Дениса Журавльова на правах фаворита раз по раз наближалися до "Одеси" за кількістю набраних очок, а до великої перерви взагалі вийшли вперед, випередивши суперника на чотири бали.

Пауза пішла на користь дніпрянам, які з перших хвилин третьої чверті шокували суперника і довели різницю в рахунку до двозначної. Поки одесити приходили в себе, команда Журавльова продовжувала куражитися на майданчику і збільшувати свою перевагу.

У підсумку гостям, повністю розчавленим в третій десятихвилинці, так і не вдалося зібратися. "Дніпро" впевнено домінував у поєдинку і довів зустріч до своєї беззаперечної перемоги.

"Дніпро" - БК "Одеса" 90:72 (14:16, 19:13, 35:15, 22:28)

"Дніпро": Мішула (12), Вільховецький (7), Закурдаєв (11), Тимофієнко (17+11 підбирань), Кушніров (7+5 підбирань) - старт; Шундель (4), Ревзін (11), Кожем'якін (8), Глєбов (8+6 передач), Сизов (5), Бондарчук.

"Одеса": Вітолс (3), Щепкін (9+6 втрат), Пустозвонов (10), Бєліков (13+6 передач +3 перехоплення), Шеляковс - старт; Прокопенко (11+5 підбирань), Новіков (4), Скрипець, Балабан (3), Ткачук (3), Хелманіс (16+6 підбирань).

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Київ-Баскет" програв "Черкаським Мавпам" за підсумками двох матчів 1/4 фіналу Кубка України. Після матчу-відповіді кияни подали протест до федерації щодо порушення регламенту черкащанами. У підсумку "Мавпам" зарахували технічну поразку і "Київ-Баскет" вийшов у Фінал чотирьох.

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