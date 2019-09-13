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13 вересня • оновлено в 18:50
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Драма останніх секунд: стало відомо, хто зіграє у фіналі сенсаційного ЧС із баскетболу

Драма останніх секунд: стало відомо, хто зіграє у фіналі сенсаційного ЧС із баскетболу
2.3т Читати матеріал російською

Збірні Іспанії та Аргентини зіграють у вирішальному матчі чемпіонату світу з баскетболу 2019 року, який цими днями відбувається у Китаї.

Це стало відомо за підсумками півфінальних протистоянь, які відбулися 13 вересня.

Іспанці путівку до фіналу здобули у неймовірно драматичному поєдинку проти австралійців. Остров'яни мали перевагу у 10 очок, однак упустили перемогу за чотири секунди до фінальної сирени, а самі, до того ж, не реалізували штрафні кидки.

Австралія – Іспанія

Австралія – Іспанія

Австралія – Іспанія

Австралія – Іспанія

Австралія – Іспанія

Австралія – Іспанія

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У підсумку долю гри вирішили два овертайми, в яких європейці виявилися більш вдалими – 95:88.

Зі свого боку команда Аргентини вважалася аутсайдером матчу із Францією, яка у чвертьфіналі залишила за бортом турніру США. Проте латиноамериканці довели свою перевагу, лише двічі дозволивши суперникам вийти за матч вперед. Гра завершилася перемогою "небесно-блакитних" – 80:66.

Аргентина – Франція

Аргентина – Франція

Аргентина – Франція

Аргентина – Франція

Аргентина – Франція

Аргентина – Франція

Таким чином, "золото" мундіалю буде розігране іспанцями та аргентинцями у неділю, 15 вересня. Початок – о 15:00 за київським часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, груди бразильської вболівальниці відібрали мову у коментатора матчу чемпіонату світу з баскетболу у прямому ефірі.

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Тема
Чемпіонат світу з баскетболу
Місце
Китай
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