Драма останніх секунд: стало відомо, хто зіграє у фіналі сенсаційного ЧС із баскетболу

Збірні Іспанії та Аргентини зіграють у вирішальному матчі чемпіонату світу з баскетболу 2019 року, який цими днями відбувається у Китаї.

Це стало відомо за підсумками півфінальних протистоянь, які відбулися 13 вересня.

What a finish! 😱 @BaloncestoESP 🇪🇸 advance to the FINAL of the #FIBAWC in a double-overtime thrilling finish over @BasketballAus 🇦🇺. # EspañaGotGame #ESPAUS pic.twitter.com/NKQ0RkyrXN