Драма останніх секунд: стало відомо, хто зіграє у фіналі сенсаційного ЧС із баскетболу

Збірні Іспанії та Аргентини зіграють у вирішальному матчі чемпіонату світу з баскетболу 2019 року, який цими днями відбувається у Китаї.
Це стало відомо за підсумками півфінальних протистоянь, які відбулися 13 вересня.
What a finish! 😱 @BaloncestoESP 🇪🇸 advance to the FINAL of the #FIBAWC in a double-overtime thrilling finish over @BasketballAus 🇦🇺. # EspañaGotGame #ESPAUS pic.twitter.com/NKQ0RkyrXN– Basketball World Cup (@FIBAWC) 13 вересня 2019 р.
Іспанці путівку до фіналу здобули у неймовірно драматичному поєдинку проти австралійців. Остров'яни мали перевагу у 10 очок, однак упустили перемогу за чотири секунди до фінальної сирени, а самі, до того ж, не реалізували штрафні кидки.
Австралія – Іспанія
Австралія – Іспанія
Австралія – Іспанія
У підсумку долю гри вирішили два овертайми, в яких європейці виявилися більш вдалими – 95:88.
Зі свого боку команда Аргентини вважалася аутсайдером матчу із Францією, яка у чвертьфіналі залишила за бортом турніру США. Проте латиноамериканці довели свою перевагу, лише двічі дозволивши суперникам вийти за матч вперед. Гра завершилася перемогою "небесно-блакитних" – 80:66.
Аргентина – Франція
Аргентина – Франція
Аргентина – Франція
. @cabboficial 🇦🇷 IS HEADED TO THE #FIBAWC FINAL! 🙌 Defeat @FRABasketball 🇫🇷 behind yet another incredible performance by @ LScola4 : 28 PTS | 13 REB | 32 EFF. #ArgentinaGotGame #ARGFRA pic.twitter.com/CFygRpLvi0– Basketball World Cup (@FIBAWC) 13 вересня 2019 р.
. @ LScola4 is SIMPLY A LEGEND 🇦🇷. #FIBAWC #ARGFRA @cabboficial– Basketball World Cup (@FIBAWC) 13 вересня 2019 р.
📽 https://t.co/U6RPjx3FuZ pic.twitter.com/1OHYm8JOjf
Таким чином, "золото" мундіалю буде розігране іспанцями та аргентинцями у неділю, 15 вересня. Початок – о 15:00 за київським часом.
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