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17 грудня • оновлено в 11:20
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Домашні матчі "Київ-Баскета" у Кубку Європи: купити квитки

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Столичний "Київ-Баскет" продовжує боротьбу в Кубку Європи ФІБА.

Команда Айнарса Багатскіса здобула ефектну перемогу на виїзді над нідерландським "Зволле" у першому матчі другого групового етапу.

Вже 18 грудня столичний колектив проведе перший домашній поєдинок цієї стадії змагань. На паркеті ПС "Венето" "Київ-Баскет" проведе зустріч проти угорського "Кьорменда". Всі охочі можуть придбати квитки на гру завдяки сервісу esport.in.ua.

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Загалом ж кияни з трьох домашніх поєдинків два зіграють на головній арені Палацу спорту: 22 січня проти того самого "Зволле" (квитки тут) та 5 лютого проти латвійського "Вентспілса" (квитки тут).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Федерація баскетболу України жорстоко покарала президента "Дніпра" за погрози на адресу арбітра.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Кубок Європи ФІБА
Місце
Україна Київ
Тег
Київ-Баскет
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Комментарии на сайте не модерированы
Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Bussceth ball круче чем хоккей
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