"Дніпро" здолав "Черкаські Мавпи" в Суперлізі Паріматч

Поєдинком у Дніпрі в суботу, 10 жовтня, відкрився черговий ігровий день в чемпіонаті України з баскетболу в Суперлізі Паріматч

У стартовій грі "Дніпро" у важкому поєдинку обіграв "Черкаські Мавпи" 85:78.

Господарі не надто впевнено розпочали матч, чим скористалися "Мавпи". Команда Максима Міхельсона за рахунок 13 очок Кобця у першій чверті заволоділа перевагою, а "Дніпро" відповів вже у другій.

Підопічні Дениса Журавльова навіть без Фесенка та Корнієнка у заявці мали перевагу у глибині ростера. Гості почали робити більше втрат у нападі та помилок у захисті. Дніпро почав регулярніше набирати очкі у швидкому нападі та збільшував домінування у трисекундній, де "Мавпи" залишились на цю гру без Сеада Хаджифейзовича. Як підсумок, на велику перерву команди пішли за +5 для господарів.

Здавалось би, "Дніпро" остаточно заволодів перевагою вже в дебюті другої половини, але у гостей була відповідь у вигляді ривка 9:2 імені Скапінцева та Бондаренка, які відправили господарів на тайм-аут. Дніпро не пришов до тями і після "хвилини" і, віддавши чверть Мавпам, отримав неочікувані "-3" перед стартом 4-ї чверті.

Заключна чверть перетворилася на протистояння Кобець проти Дніпра. Мавпи догравали матч всімох, швидко втративши через перебір фолів досвідченого Попова. Кожне друге володіння Мавп завершував Кобець, причому завершував результативно.

Втратили шанси на перемогу гості з 5-м фолом саме Кобця, який провів просто феноменальний матч у нападі. Дніпро зусиллями Террелла, який реалізував серію дальніх атак, зумів дотиснути знекровленого суперника. "Мавпи" завершували матч п’ятіркою Нагорний – Бондаренко – Товкач – Дзюба – Скапінцев і ні сил, ні досвіду гостям у кінцівці не вистачило.

"Дніпро" – "Черкаські Мавпи" 85:78 (18:21, 24:16, 14:22, 29:19)

Дніпро: Дугат (13+7 передач – 4 втрати), Террелл (32), Бондарчук (9), Тимофієнко (4+7 підбирань), Кравцов (8+7 підбирань) – старт; Шундель (6), Закурдаєв (9), Глєбов (4+9 підбирань +5 передач)

Черкаські Мавпи: Попов (11), Бондаренко (11+5 передач), Кобець (38+8 підбирань – 6 втрат), Антон Дзюба (3), Скапінцев (8+12 підбирань) – старт; Скіра (4+6 підбирань), Нагорний, Товкач (3+6 підбирань)

"Дніпро" наступний матч зіграє 16 жовтня в Києві проти "Будівельника", а "Черкаські Мавпи" у цей же день вдома протистоятимуть іншому столичному клубу "Київ-Баскету".