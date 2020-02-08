"Дніпро" здобув важку перемогу в Суперлізі Парі-Матч

Програму чергового туру Суперліги Парі-Матч завершував домашній матч "Миколаєва" проти "Дніпра". У драматичному поєдинку перемогу здобули гості з рахунком 76:87.

Перед стартом гри господарі знаходилися на передостанньому місці в таблиці, а дніпряни ділили друге місце з чинним чемпіоном України "Хіміком", але мали на два зіграних матчі менше.

"Миколаїв" - "Дніпро" ФБУ

Незважаючи на не найвищу результативність, команди подарували вболівальникам справжнє видовище.

Гості краще розпочали зустріч, зумівши відірватися від суперників на 9 очок в середині першої чверті. За три хвилини до її закінчення "Дніпро" вів із рахунком 21:14, але три поспіль триочкових кидка від "Миколаєва" принесли команді перемогу в першій десятихвилинці – 23:21.

У другій і третій чвертях команди йшли очко в очко, не дозволяючи суперникам піти у відрив у результаті чого перед початком вирішального відрізка поєдинку гості вели в рахунку на два очки – 59:61.

Четверту чверть краще почали баскетболісти "Дніпра", зумівши довести свою перевагу до семи очок. Здавалося, що гості спокійно доведуть справу до перемоги, але "Миколаїв" знайшов у собі сили на ще один ривок, зрівнявши рахунок за чотири хвилини до кінця матчу.

Вирішальний етап зустрічі залишився за гостями, які провели кілька хороших атак і впевнено відіграли в обороні, що дозволило їм узяти гору на одним із аутсайдерів чемпіонату з рахунком 76:87.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятницю, 7 лютого, відбулося три поєдинки Суперліги Парі-Матч, в одному з яких зустрілися чинний чемпіон "Хімік" і лідер першості "Прометей".

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