"Дніпро" здобув розгромну перемогу в Кубку Європи ФІБА

Баскетбольний клуб "Дніпро" переміг білоруський "Борисфен" у першому матчі фіналу кваліфікації Кубку Європи ФІБА. Поєдинок у Могильові завершився з розгромним рахунком 76:101.

Господарі слабо захищалися, особливо, в "фарбі", а в нападі були дуже залежні від Брайана Старра і триочкових. Поки у білорусів були можливості для відкритих кидків з-за дуги в першій чверті, вони не відпускали "Дніпро" вперед.

Але як тільки українці стали уважніше оборонятися на периметрі, "лицарі" одразу забуксували в атаці і відпустили суперника у відрив. У другій половині дніпряни швидко довели різницю до "+20", після чого, не перенапружуючись, зіграли на утримання.

Зустріч у відповідь відбудеться на паркеті СК "Шинник" у Дніпрі 9 жовтня.

"Борисфен" (Білорусь) – "Дніпро" (Україна) – 76:101 (24:27, 17:29, 14:22, 21:23)

Борисфен: Старр (8+6 підборів – 4 втрати), Мальков (3), Дуду (11), Едуей (17+7 підбирань), Ернандес (9+15 підбирань +6 передач +3 блок-шоти) – старт; Девін Джонсон (20+5 підбирань +4 передачі), Татур, Пастухов (3), Корж (5)

Дніпро: Дугат (10+5 підбирань +8 передач +3 перехоплення – 4 втрати), Закурдаєв (13), Глєбов (8), Тимофієнко (10+11 підбирань), Фесенко (6) – старт; Чумаков (10), Шундель (13), Дубоненко (4), Корнієнко (15+17 підбирань), Бондарчук (2), Санон (7+6 передач), Сизов (3)

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