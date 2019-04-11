"Дніпро" здобув фантастичну перемогу в півфіналі Суперліги Парі-Матч

Дніпровський "Дніпро" в третьому поєдинку півфінальної серії чемпіонату України з баскетболу в Суперлізі Парі-Матч обіграв удома южненський "Хімік". Зустріч на паркеті СК "Шинник" завершилася з рахунком – 90:53.

Вся гра була зроблена в першій чверті, яку чинний володар Кубка України виграв з фантастичним рахунком 27:2. Підопічні Дениса Журавльова продемонстрували безмежне домінування на всіх метрах майданчика. Данки Фесенка, точні триочкові Мішули і гострі передачі Глібова просто знищили команду з Южного.

"Дніпро" був близький до абсолютного рекорду, здобувши суху перемогу в першій десятихвилинці, але за 48 секунд до кінця відрізка Деон Едвін данком розмочив рахунок.

У другій десятихвилинці дніпряни продовжували розбивати суперника точними кидками, пішовши на перерву за рахунку 47:16

Друга частина гри стала порожньою формальністю. "Дніпро" не дав опонентам жодного шансу, вигравши і третю, і четверту чверті, а з ними і весь матч, скорочуючи розрив у серії - 1:2.

Четверта гра серії до трьох перемог відбудеться 13 квітня в СК "Шинник".

Нагадаємо, що перший матч півфінальної серії завершився сенсаційною перемогою "Хіміка" (95:85). У другому матчі баскетболісти з Южного в додатковий час також обіграли "Дніпро" (92:86).

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