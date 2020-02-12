"Дніпро" у цікавій кінцівці вирвав перемогу в Суперлізі Парі-Матч

У Харкові в рамках чергового туру Суперліги Парі-Матч відбувся поєдинок, в якому аутсайдер чемпіонату України "Харківські Соколи" приймали одного з лідерів турнірної таблиці "Дніпро".

"Харківські Соколи" - "Дніпро" ФБУ

Солідна різниця в класі між командами позначилася, і матч пройшов під диктовку гостей. Уже в першій чверті підопічні Дениса Журавльова забезпечили собі впевнену перевагу +10. Ще на шість пунктів збільшився розрив між командами до великої перерви.

У другій половині матчу вже ніхто не чекав несподіваних поворотів, однак на останніх хвилинах четвертої чверті глядачі стали свідками інтриги, коли "Соколи" зробили потужний ривок +14. Проте, зустріч завершилася на користь фаворита - 93:90.

Цікаво, що найкращим гравцем протистояння став американський свінгмен Карім Джамар. Його партнер по команді Делван Грем записав в актив дабл-дабл.

Харківські Соколи – Дніпро 90:93 (17:27, 16:22, 27:21, 30:23)

Харківські Соколи: Бояркін (3), Козлов (18), Джамар (27 + 8 передач), Тарасенко (0 + 4 підбори), Тихонов (5) — старт; Мусієнко (6), Грем (20 + 15 підборів + 5 потерь), Тищенко (11).

Головний тренер: Олег Манойленко

Дніпро: Дугат (6 + 5 потерь), Закурдаєв (9), Сизов (4 + 5 підборів), Глєбов (4 + 5 підборів), Фесенко (6 + 5 підборів) — старт; Чумаков (14 + 4 підбори), Шундель (5), Коломойський, Корнієнко (15 + 4 підбори), Тимофеєнко (13 + 7 підборів), Террелл (17 + 4 передачі).

Головний тренер: Денис Журавльов

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Дніпро" здобув також непросту перемогу в матчі Суперліги.

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