Дніпро проти Одеси, Запоріжжя зіграє в Києві: анонс Суперліги Парі-Матч 3 листопада

У неділю, 3 листопада, в регулярному сезоні чемпіонату України з баскетболу в Суперлізі Парі-Матч пройдуть кілька поєдинків.

У Дніпрі місцевий однойменний клуб прийме гостей з БК Одеси, а Запоріжжя проведе зустріч в столиці проти Київ-Баскета.

Дніпро — Одеса

Дніпро, СК Шиннік

Початок матчу — 14:00

Трансляція — XSPORT, FBU.ua

Учасник Кубка Європи FIBA Дніпро проведе свій єдиний матч ігрового тижня в Суперлізі Парі-Матч і зіграє команда Дениса Журавльова проти Одеси, яка вже одного разу цього тижня перемагала. Команда Олега Юшкіна виграла два з останніх трьох матчів і теперь спробує знову покращити своє турнірне становище вже у грі проти одного з фаворитів сезону.

Дніпро, в свою чергу, в середу провів надзвичайно виснажливий матч з овертаймом в Мінську, де програв в Кубку Європи місцевому Цмокі. В національній першості справи у Дніпра краще: господарі сьогодняшнього матчу виграли 4 з 5 матчів “регулярки” і будуть фаворитом і сьогодні. Тим не менш, одесити вже доводили, зокрема у виїзному матчі проти Прометея, що авторитетів для них немає і вони чіплятимуться за перемогу в кожному матчі. Окремим завданням для Дніпра сьогодні буде робота проти лідера гостей Брюса Мейсі, який, набираючи 22.8 очка за гру, є найкращим снайпером чемпіонату.

Київ-Баскет — Запоріжжя

Київ, ПС Венетто

Початок матчу — 16:00

Трансляція — Oboz TV

В заключному матчі ігрового тижня Київ-Баскет прийматиме Запоріжжя. Обидва клуби мають в активі по одній домашній перемозі цього тижня: кияни в Кубку Європи перемогли чемпіона Болгарії Левськи, а Запоріжжя в п’ятницю достатньо несподівано в Черкасах дотис Мавп.

У цій грі перевага домашнього майданчика і в цілому більш потужний ростер роблять Київ-Баскет беззаперечним фаворитом. Однак вибухова команда Валерія Плеханова може створити проблеми столичному колективу, якому до того ж у вівторок грати вдома матч за лідерство в групі єврокубка проти Цмокі-Мінська.

Проти своєї колишньої команди в цій грі зіграють захисник Київ-Баскета Юрій Кондраков та бігмен господарів Кіндал Хілл, а Сергій Павлов проведе перший домашній матч за Київ-Баскет після повернення до Суперліги Парі-Матч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні баскетбольні клуби "Черкаські Мавпи" і "Запоріжжя" видали неймовірно драматичний матч в черговий ігровий день Суперліги Парі-Матч .

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