"Дніпро" обіграв "Черкаські Мавпи" в Суперлізі Паріматч

У четвер, 19 листопада, в Україні відбувся єдиний поєдинок чемпіонату країни з баскетболу в Суперлізі Паріматч.

Чемпіон країни дніпровський "Дніпро" на паркеті ПС "Будівельник" здолав "Черкаські Мавпи"

Перша чверть пройшла за більш-менш рівної боротьби. "Мавпи" зробили 11 підбирань, тоді як дніпряни - 7. Обидві команди влучили по 6 разів з гри, але підопічні Дениса Журавльова закинули на 1 штрафний кидок більше. Це і дозволило їм мінімально повести +1.

Та вже в другій частині дніпряни почали вириватися вперед. Вони досі програвали у боротьбі під щитом (17 проти 20), але почали більше кидати і відповідно влучати. Чинні чемпіони України розписалися у кошику суперника 9 разів, тоді як у відповідь пропустили лише 4 постріли. Чудово себе показала і лава "Дніпра", набравши на момент завершення другої чверті 18 очок проти 5 у суперника.

Після великої перерви сценарій матчу не змінився. Гравець "Дніпра" Анатолій Шундель продовжував демонструвати чудову влучність у 85 відсотків закинувши 6 пострілів з 7 (2/3 двоочкових, 4/4 триочкових). Також, максимальну передачу увімкнули і його партнери. Триочкові від Санона, Коломойського, Глєбова, Террелла дозволили повести +26.

Заключну частину підопічні Дениса Журавльова програли 8:15. Проте, аби господарям щось виправити, такого ривка було замало. Загалом, Мавпам вдалося набрати з фарби 32 очки проти 28 у суперника, але гості реалізували 9 триочкових проти 4. Також, 37 очок у лави "Дніпра" проти 11 зробили свою справу. Як підсумок, впевнена перемога Дніпра – 74:55.

"Черкаські Мавпи" – "Дніпро" 55:74 (15:16, 10:18, 15:32, 15:8)

Мавпи: Попов (15 + 9 втрат), Ткаченко (2 + 5 підбирань), Конєв (14 + 5 підбирань + 4 втрати), Дзюба (4), Скапінцев (9 + 13 підбирань + 2 блок-шоти) - старт; В. Мельник, Бондаренко (5), Отверченко, Сергєєв (6 + 6 підбирань).

Дніпро: Дугат (7 + 9 підбирань), Террелл (11 + 3 перехоплення), Глєбов (8), Тимофієнко (9), Кравцов (2 + 5 підбирань) - старт; Коломойський (3), Шундель (18), Корнієнко (2 + 7 підборів), Бобров (9), Санон (5 + 4 передачі), Закурдаев.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 листопада "Дніпро" на своєму майданчику обіграв "Харківських Соколов" (88:77), а "Запоріжжя" програв "Прометею" 80:89.