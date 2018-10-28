"Дніпро" обіграв "Черкаські Мавпи" в Суперлізі Парі-Матч

Чинний володар Кубка і Суперкубка України "Дніпро", в неділю, 28 жовтня, на домашньому майданчику в чемпіонаті Суперліги Парі-Матч обіграв чемпіонів країни, "Черкаських Мавп". Зустріч у Палаці спорту "Шинник" завершився з рахунком 97:82.

Господарі з перших секунд заволоділи ініціативою. Лише до кінця десятихвилинки у "Мавп" з'явилася можливість вирівняти гру, але господарі грамотно зіграли в захисті. Щільна гра під щитами і точність лідерів дніпрян - Закурдаєва і Тимофієнка привела до того, що з кожною чвертю перевага "Дніпра" лише зростала.

Дніпро - Черкаські Мавпи ФБУ

Тільки в заключному відрізку господарі дозволили розслабитися, але на загальний результати це не вплинуло.

"Дніпро" - "Черкаські Мавпи" 97:82 (19:16, 28:19, 23:25 27:22)

Дніпро: Кожем'якін (13 + 4 підбирання), Закурдаев (15 + 8 передач), Ревзін (13), Тимофієнко (20 + 8 підбирань), Кушніров (12 + 5 підбирань) - старт; Шундель (14 + 4 підбирання), Бондарчук (2), Сизов (8), Прокопенко.

Черкаські Мавпи: Артамонов (9), Кольченко (13 + 4 передачі), Ткаченко (3 + 4 підбирання + 4 передачі + 3 блок-шота), Чумаков (8), Скапінцев (9 + 8 підбирань) - старт; Воєвода, Отверченко (17 + 5 передач), Коуклі (8 + 10 Подоров), Янг (13 + 5 передач), Арнетт (2), русло.

Нагадаємо, що 20 жовтня "Мавпи" поступилисяюжненському "Хіміку" з рахунком 93:76.