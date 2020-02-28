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28 лютого • оновлено в 22:09
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"Дніпро" обіграв чемпіона: результати Суперліги Парі-Матч 28 лютого

1.7т
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Лідер поточного сезону Суперліги Парі-Матч "Дніпро" у центральній зустрічі ігрового тижня розібрався з чинним чемпіоном южненським "Хіміком".

Команда Дениса Журавльова на своєму майданчику була сильніші за суперника – 95:80.

У цій зустрічі лише стартові хвилини були рівними. Команди обмінялися точними атаками, після чого, починаючи з третьої хвилини, дніпряни поступово почали йти у відрив.

Дніпро – Хімік

Дніпро – Хімік

ФБУ

Результативна гра американського легіонера "синьо-біло-блакитних" Джареда Террелла дозволила їм на початку другої чверті досягти переваги у 19 очок.

Наставнику чемпіонів Віталію Степановського довелося в терміновому порядку брати тайм-аут, який трохи збив запал господарів паркету. "Хімікам" вдалося відіграти дев'ять пунктів, але дніпряни продовжували тримати суперника на комфортній дистанції.

Перед вирішальною 10-хвилинкою гості відставали від "Дніпра" на 13 очок, але всі їхні спроби повернутися у гру не призвели до успіху. Таким чином, лідер Суперліги Парі-Матч зміцнив свої позиції на чолі турнірної таблиці регулярного чемпіонату.

"Дніпро" – "Хімік" – 95:80 (29:16, 22:22 26:26, 18:16)

"Дніпро": Дугат (14 + 6 підбирань + 11 передач), Террелл (25 + 5 підбирань + 4 передачі), Закурдаев (6), Тимофієнко (12), Фесенко (10 + 8 підбирань) - старт; Корнієнко (15 + 7 підбирань + 2 блок-шота), Шундель (7), Коломойський (3), Чумаков (3), Сизов.

"Хімік": Вільямс (12 + 6 підбирань), Марченко (5), Войналович (6), Салліван (9 + 5 підборів), Угба (16 + 6 підбирань) - старт; Годфрі (16 + 8 підбирань), Козак (9), Зотов (4 + 6 передач), Рябчук (3), Ковальов.

В іншій грі 28 лютого "Харківські Соколи" упустили 15-очкову перевагу над "Одесою", програвши на своєму майданчику – 86:89.

"Дніпро" обіграв чемпіона: результати Суперліги Парі-Матч

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Суперліга
Теги
БК Хімік БК Дніпро
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