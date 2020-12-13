"Дніпро" обіграв "Будівельник": результати Суперліги Паріматч 13 грудня

У чемпіонаті України з баскетболу у неділю, 13 грудня, відбулися чергові два поєдинки в Суперлізі Паріматч.

У центральній зустрічі дня "Дніпро" на своєму майданчику переміг київський "Будівельник" (88:66), а "Тернопіль" в овертаймі дотиснув "Миколаїв" (110:103).

Дніпро та Будівельник від старту почали грати досить жорстко. У той чи інший відрізок першої половини деякі гравці зазнавали пошкоджень. Наприклад, капітан Дніпра Станіслав Тимофеєнко зловив удар по обличчю, а його партнер Анатолій Шундель відігравши 4 хвилини отримав розсічення брови. Та навіть не дивлячись на це, підопічні Дениса Журавльова змогли забрати в актив і першу і другу чверті. Вони перегравали суперника за передачами і більш влучніше стріляли. До того ж, Будівельник частіше фолив і дніпряни цим користувалися.

Після перерви ситуація не змінилася. Кияни намагалися скоротити відставання і поновити паритет. Їм вдалося наблизитися до суперника на відстань у 5 очок, але господарі повертали собі перевагу. Вдавалося це за рахунок влучних триочкових – 4 проти одного у суперника. Відзначалися Тимофеєнко, Дугат, Террелл та Глєбов. На заключну чверть Дніпро пішов ведучи +12.

В четвертій чверті впевненість у своїх діях підопічні Дениса Журавльова не втратили. Навпаки, вони відчували себе більш розкуто і змогли в середині 10-хвилинки зробити максимальну перевагу в матчі +22. Гості продовжували боротися до кінця, але на більше часу не вистачило – 66:88.

Дніпро – Будівельник – 88:66 (20:16, 23:19, 20:16, 25:15)

Дніпро: Дугат (10 + 6 підбирань + 7 передач – 4потері), Террелл (18 + 5 підбирань), Закурдаев (12), Тимофієнко (11 + 6 підбирань), Кравцов (2) - старт; Коломойський, Шундель (15), Корнієнко (4 + 5 підборів), В'ячеслав Бобров (7 + 6 підборів + 7 передач), Бондарчук, Глєбов (9)

Будівельник: Бьортт (9 – 4 втрати), Реджі Джонсон (9 + 6 підборів + 7 передач), Діво (9 + 3 перехоплення), Брайс Джонсон (11 + 8 підбирань + 2 блок-шота), Михайло Анісімов (10) - старт; Доні (3), Кожем'якін, Флек (4), Козлов (2), Зек Томас (7 + 5 підборів), Загреба (2)

У Тернополі команда Валентина Берестнєва була дуже близька до перемоги, але "здулася" в четвертій чверті і поступилася в додатковій п'ятихвилинці.

Тернопіль - Миколаїв 110: 103 ОТ (17:34, 35:21, 17:21, 28:21, 13: 6)

Тернопіль: Боуї (26 + 6 підбирань + 12 передач), Кольченко (12 + 5 передач), Калхун (21 + 5 підбирань + 4 передачі + 4 перехоплення), Агафонов (15), Угба (17 + 9 підбирань + 2 блок- шота) - старт; Кальніченко (14), Подковиров (3), Сандул (2), Головчик, Тищенко.

Миколаїв: Колтер (26 + 8 підбирань + 8 передач + 4 втрати), Омоера (15 + 5 підбирань + 5 передач + 4 втрати), Дубоненко (10), Конате (4 + 6 підборів), Едріен (31 + 8 підбирань + 7 передач + 5 втрат) - старт; Едж (10), Кушніров (4), Адедіран (2), Заплотинський (1).

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні свої перемоги в Суперлізі Паріматч добули "Хімік" і "Прометей.