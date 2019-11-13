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13 листопада • оновлено в 07:27
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"Дніпро" – "Київ-Баскет": анонс українського дербі в Кубку Європи

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У Кубку Європи ФІБА в середу, 13 листопада, відбудеться матч між українськими командами "Дніпро" та "Київ-Баскет".

Гра буде багато в чому визначальною для дніпрян. У трьох попередніх зустрічах турніру підопічні Дениса Журавльова поступилися, і щоб зберегти шанси на вихід до наступного етапу їм необхідно перемагати.

19.00. Дніпро, СК "Шинник". "Дніпро" – "Київ-Баскет", трансляція – XSPORT

Рішення завдання може ускладнитися, якщо гру пропустить захисник Генрі Дугат, який продовжує відновлюватися після травми. У поточному сезоні Суперліги Парі-Матч він зіграв в шести матчах, де набирав в середньому 12,3 очка, робив 3,5 підбори та віддавав 3,7 результативної передачі.

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"Дніпро" – "Київ-Баскет": анонс українського дербі в Кубку Європи

До зустрічі з "Київ-Баскет" дніпряни готуються в доброму гуморі. Напередодні команда в національному чемпіонаті взяла гору над "Хіміком", чинним чемпіоном України.

А ось кияни на виїзді поступилися "Миколаєву" і опустилися на передостаннє місце в турнірній таблиці. Команда Айнарса Багатскіса тепер явно спробує надолужити втрачене в єврокубках, щоб зберегти за собою друге місце у групі і продовжити боротьбу за путівку до наступного етапу.

"Київ-Баскет" – "Дніпро"

"Київ-Баскет" – "Дніпро"

ФІБА

"У нас була відмінна підтримка вболівальниківу матчі з "ХІміком", вона зарядила хлопців на перемогу. Залу окреме спасибі. Сподіваємося на таку ж атмосферу і під час матчу з "Київ-Баскетом". Під питанням участь у грі Генрі Дугата. У нього травма була ще в Софії. він робив величезне зусилля над собою, граючи з ушкодженою ногою, це справжній героїчний вчинок. Сподіваюся, що він відновиться до найближчого матчу, але останнє слово залишається за лікарями", – прокоментував зустріч наставник дніпрян Денис Журавльов.

Відзначимо, що в першій грі команд у Києві господарі були сильнішими – 95:88.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український баскетболіст "Київ-Баскета" Ілля Заєць увійшов до топ-3 світового рейтингу 3х3.

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Читайте всі новини по темі "Кубок Європи ФІБА" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Кубок Європи ФІБА
Місце
Україна Дніпро
Теги
Київ-Баскет БК Дніпро
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