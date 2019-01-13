"Дніпро" драматично втратив перемогу в Суперлізі Парі-Матч

У чемпіонаті України з баскетболу відбулися чергові поєдинки в Суперлізі Парі-Матч. "Дніпро" на останніх секундах втратив перемогу над "Хіміком" - 74:75.

Більш ніж за 2 хвилини до кінця четвертої чверті господарі вели +4, але не змогли втримати свою перевагу, пропустивши поспiль п'ять очок. Перемогу для своєї команди намагався з сиреною вирвати Олександр Мішула, але його баззер-бітер кошик не прийняв.

Дніпро - Хімік ФБУ

Дніпро - Хімік 74:75 (24:23, 17:23, 18:16, 15:13)

Дніпро: Мішула (20), Вільховецький (2), Закурдаев (9), Тимофієнко (7 + 7 підборів), Кушніров (2) - старт; Шундель (8), Ревзін (8), Глєбов (10 + 5 підбирань + 4 передачі), Сизов (8 + 6 підбирань).

Хімік: Едвін (18 + 12 підборів), Рябчук (9), Войналович (4), Джонс (14 + 4 підбирання), Павлов (10 + 10 підбирань) - старт; Антипов (10), Марченко, Сидоров (10 + 6 передач + 6 втрат).

У другому матчі ігрового дня харківський "Політехнік" вдома був розгромлений гостями з "Одеси". Зустріч на паркеті ФСК "Локомотив" завершилася з рахунком 69:84.

У господарів через травму був відсутній Ті Джей Кромер, що зіграло ключову роль в матчі. Рівна боротьба тривала лише першу чверть. Час, що залишився, "Одеса" тотально володіла ініціативою і легко розібрала суперника.

Політехнік - БК Одеса 69:84 (19:16, 15:25 14:20, 21:23)

Політехнік: Девіс (18 + 5 передач + 4 втрати), Козлов (1), Чугунов (0 + 4 підбирання), Грем (24 + 10 підборів), Завадський (12 +10 підборів) - старт; Рочняк (12), Кузнецов (2), Колотилов.

Одеса: Вітолс (2 + 5 підбирань), Прокопенко (8), Бєліков (20), Хелманіс (9), Шеляковс (6 + 5 підбирань) - старт; Новиков (8), Скрипець (3), Пустозвонов (7), Щепкін (18), Ткачук (3 + 6 підбирань + 4 передачі).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 грудня "Дніпро" на останніх секундах також втратив перемогу над "Хіміком" - 92:94.

Раніше в поєдинку 12 січня "Черкаські Мавпи" здобули першу в сезоні перемогу в домашній грі Суперліги Парі-Матч. У напруженому поєдинку команда Міхельсона обіграла "Миколаїв" 101: 94.

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