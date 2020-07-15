"Дніпро" дізнався суперників по Лізі чемпіонів

Михайло Морозов Баскетбол 16:48, 15.07.2020

Баскетбольний клуб "Дніпро" дізнався суперників по кваліфікаційному турніру Ліги чемпіонів сезону 2020/21.

Як повідомляється на офіційному сайті Міжнародної федерації баскетболу (FIBA), в першому раунді на українську команду чекає зустріч з "Гронінгеном" з Нідерландів. 15 вересня "Дніпро" зіграє домашній матч, а через три дні, 18 числа, зіграє на виїзді.

У разі проходу в наступний етап кваліфікації наш клуб буде протистояти переможцю пари "Іракліс" (Греція)/"Керавнос" (Кіпр). Поєдинки відбудуться 22 і 25 вересня.

Турнірна сітка кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів
FIBA

Якщо "Дніпро" подолає й другий раунд кваліфікації, то потрапить у групу до "Сарагоси" (Іспанія), "Німбурка" (Чехія), "Сомбатея" (Угорщина), "Нижнього Новгороду" (Росія), "Бурси" (Туреччина), "Любліна" (Польща) та "Діжону" (Франція).

Склад груп баскетбольної Ліги чемпіонів сезону 2020/21
FIBA

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Дніпро" був визнаний чемпіоном Суперліги Парі-Матч після дострокового завершення сезону 2019/20 через пандемію коронавірусу.

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