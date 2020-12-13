"Дніпро" – "Будівельник": анонс Суперліги Паріматч 13 грудня

У неділю, 13 грудня, в Україні відбудуться чергові два поєдинки національної баскетбольної першості в Суперлізі Паріматч.

У Дніпрі місцева однойменна команда прийме київський "Будівельник" (14:00), а БК "Тернопіль" удома зіграє з МБК "Миколаїв" (16:00).

"Дніпро" – "Будівельник"

"Дніпро", КСК "Шинник"

Початок матчу – 14:00

Трансляція – Xsport, YouTube ФБУ

"Дніпро" – "Київ". Спортивне протиборство двох міст, яке приваблює величезну увагу в будь-якому виді. У баскетболі поточного сезону команди по-різному розпочинали боротьбу.

Дніпряни форсували кондиції під кваліфікацію Ліги чемпіонів. Однак одними з перших зіткнулися з коронавірусом. Кияни заскочили фактично останньої миті в потяг Суперліги нового сезону. Відтоді команда встигла перехворіти всім складом і додати підсилення до своїх лав.

У жовтні кияни розпочинали виступи в Суперлізі домашнім поєдинком із дніпрянами. Тоді "Дніпро" без проблем здобув перемогу. Утім, цього разу до "Дніпра" приїхав уже інший "Будівельник".

"Тернопіль" – "Миколаїв"

"Тернопіль", ФОК

Початок матчу – 16:00

Трансляція – Обозреватель ТБ, YouTube ФБУ

У Тернополі шукатимуть розради невдахи попередніх матчів. Господарі в досить рівній боротьбі поступилися в кінці матчу "Черкаським Мавпам". Миколаївці програли на виїзді лідеру чемпіонату "Київ-Баскету".

Тернопільці переконливо перемогли в Миколаєві в першому матчі сезону в жовтні – 106:68.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні свої перемоги в Суперлізі Паріматч здобули "Хімік" і "Прометей.