"Дніпро" – "Будівельник": анонс Суперліги Паріматч 13 грудня
У неділю, 13 грудня, в Україні відбудуться чергові два поєдинки національної баскетбольної першості в Суперлізі Паріматч.
У Дніпрі місцева однойменна команда прийме київський "Будівельник" (14:00), а БК "Тернопіль" удома зіграє з МБК "Миколаїв" (16:00).
"Дніпро" – "Будівельник"
"Дніпро", КСК "Шинник"
Початок матчу – 14:00
Трансляція – Xsport, YouTube ФБУ
"Дніпро" – "Київ". Спортивне протиборство двох міст, яке приваблює величезну увагу в будь-якому виді. У баскетболі поточного сезону команди по-різному розпочинали боротьбу.
Дніпряни форсували кондиції під кваліфікацію Ліги чемпіонів. Однак одними з перших зіткнулися з коронавірусом. Кияни заскочили фактично останньої миті в потяг Суперліги нового сезону. Відтоді команда встигла перехворіти всім складом і додати підсилення до своїх лав.
У жовтні кияни розпочинали виступи в Суперлізі домашнім поєдинком із дніпрянами. Тоді "Дніпро" без проблем здобув перемогу. Утім, цього разу до "Дніпра" приїхав уже інший "Будівельник".
"Тернопіль" – "Миколаїв"
"Тернопіль", ФОК
Початок матчу – 16:00
Трансляція – Обозреватель ТБ, YouTube ФБУ
У Тернополі шукатимуть розради невдахи попередніх матчів. Господарі в досить рівній боротьбі поступилися в кінці матчу "Черкаським Мавпам". Миколаївці програли на виїзді лідеру чемпіонату "Київ-Баскету".
Тернопільці переконливо перемогли в Миколаєві в першому матчі сезону в жовтні – 106:68.
Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні свої перемоги в Суперлізі Паріматч здобули "Хімік" і "Прометей.