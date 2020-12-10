"Динамо" в Лізі Європи: названо потенційних суперників київського клубу

Київське "Динамо", посівши третє місце в групі G Ліги чемпіонів, навесні продовжить виступ у Лізі Європи.

Суперниками столичних футболістів стануть сіяні команди: дванадцять переможців груп Ліги Європи і чотири команди з найвищим рейтингом, що вилетіли з Ліги чемпіонів.

Останні матчі 6-го туру ЛЄ пройдуть 10 грудня о 22:00, але на момент написання новини вже відомі 8 клубів, які під час жеребкування можуть попастися українцям.

Це три клуби з Ліги чемпіонів ("Манчестер Юнайтед" (Англія), "Брюгге" (Бельгія), "Аякс" (Нідерланди), а також п'ять клубів, які гарантували собі перші місця в групах Ліги Європи: "Рома" (Італія) , "Арсенал" (Лондон), "Вільяреал" (Іспанія), "Динамо Загреб" (Хорватія), "Хоффенхайм" (Німеччина).

"Шахтар" не може стати суперником "Динамо", оскільки на стадії 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА розводить команди з однієї федерації.

Процедура жеребкування відбудеться у швейцарському Ньоні 14 грудня. Першу зустріч стадії плей-оф заплановано на 8 лютого 2021 року. Матч-відповідь – 25 лютого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, остання гра 6-го туру Ліги чемпіонів для "Динамо" завершилася перемогою над угорським "Ференцварошем" (1:0).