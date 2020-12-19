'Детройт' хоче продовжити контракт з українцем Михайлюком

Клуб Національної баскетбольної асоціації (НБА) "Детройт Пістонс" і українець Святослав Михайлюк взаємно зацікавлені в продовженні договору, повідомляє basket.com.ua з посиланням на HoopsHype.

Баскетболіст збірної України має право отримати новий контракт з максимальною зарплатою 53,76 мільйона доларів впродовж чотирьох років. У сезоні-2019/2020 вихованець школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, реалізував 40,4% трехчокових. Ймовірно, "Детройт" не стане пропонувати Святославу максимальні гроші, хоча український баскетболіст може отримати великий договір.

Якщо обидві сторони не погодяться на продовження до кінця сезону, Михайлюк отримає право на кваліфікаційну пропозицію на суму 2,12 мільйона доларів, що зробить його обмежено вільним агентом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Михайлюк допоміг команді здобути перемогу в передсезонному матчі НБА проти "Вашингтон Візардс" з рахунком 97:86.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Святослав починав кар'єру в дитячому та юнацькому складах "Черкаських Мавп", успішні виступи за які дозволили йому дебютувати в Суперлізі України в 2012 році. У тому сезоні він взяв участь у трьох поєдинках за клуб.

Михайлюк вперше зіграв за національну збірну в 2014-му, а в 2016-му став найрезультативнішим та успішним баскетболістом "молодіжки".

У тому ж 2014-му наш співвітчизник отримав запрошення із США та почав виступати за одну з найсильніших університетських команд країни – "Канзас Джейхокс". Яскрава гра Святослава дала йому можливість підписати контракт з "Лос-Анджелес Лейкерс" на драфті НБА в 2018 році.

Після року в клубі його обміняли в "Детройт", де в сезоні 2019/20 він зумів закріпитися в основному складі. Перед початком НБА 2020/21 з ним продовжили контракт на рік.