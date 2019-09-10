Де дивитися онлайн Аргентина – Сербія: розклад трансляцій 1/4 фіналу ЧС із баскетболу

На чемпіонаті світу з баскетболу, який цими днями відбувається у Китаї, у вівторок, 10 вересня, стартують перші чвертьфінальні матчі.

В одному з них зійдуться збірні Аргентини та Сербії. Битва за путівку до поважних матчів відбудеться на арені у Дунгуані.

Побачити одне з найочікуваніших протистоянь світової першості можна буде завдяки прямій трансляції на каналі XSPORT. Початок – о 14:00 за київським часом. Крім того, поєдинок заплановано в ефірній сітці російського мовника "Матч! Гра".

Востаннє команди зустрічалися на ЧС-2010, коли серби здобули драматичну перемогу – 84:82.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірні США і Туреччини видали найдраматичніший поєдинок чемпіонату світу з баскетболу-2019.

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