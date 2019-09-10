Де дивитися онлайн Аргентина – Сербія: розклад трансляцій 1/4 фіналу ЧС із баскетболу

На чемпіонаті світу з баскетболу, який цими днями відбувається у Китаї, у вівторок, 10 вересня, стартують перші чвертьфінальні матчі.
В одному з них зійдуться збірні Аргентини та Сербії. Битва за путівку до поважних матчів відбудеться на арені у Дунгуані.
Побачити одне з найочікуваніших протистоянь світової першості можна буде завдяки прямій трансляції на каналі XSPORT. Початок – о 14:00 за київським часом. Крім того, поєдинок заплановано в ефірній сітці російського мовника "Матч! Гра".
Today is gonna be 🔥– Basketball World Cup (@FIBAWC) 10 вересня 2019 р.
📽 https://t.co/U6RPjwM4Dr
📲 https://t.co/6BBBf67dk5
✍ Для отримання https://t.co/cCvWa1x1FE
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Востаннє команди зустрічалися на ЧС-2010, коли серби здобули драматичну перемогу – 84:82.
Як повідомляв OBOZREVATEL, збірні США і Туреччини видали найдраматичніший поєдинок чемпіонату світу з баскетболу-2019.
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