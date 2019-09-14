Де дивитися фінал чемпіонату світу з баскетболу: розклад трансляцій

У неділю, 15 вересня, відбудеться фінал чемпіонату світу з баскетболу. Головний титул планети розіграють між собою збірні Аргентини та Іспанії.
Пряму трансляцію з Китаю організовує український телеканал XSPORT. Початок зустрічі о 15:00 за київським часом.
Крім того, вирішальний матч покаже російський канал "Матч! Гра" і балтійський TVPlay Sports.
Як повідомляв OBOZREVATEL, груди бразильської вболівальниці позбавила коментатора матчу чемпіонату світу з баскетболу дару мови в прямому ефірі.
Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!
Читайте всі новини по темі "Чемпіонат світу з баскетболу" на сайті "OBOZREVATEL".