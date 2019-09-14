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14 вересня • оновлено в 21:21
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Де дивитися фінал чемпіонату світу з баскетболу: розклад трансляцій

1.2т Читати матеріал російською

У неділю, 15 вересня, відбудеться фінал чемпіонату світу з баскетболу. Головний титул планети розіграють між собою збірні Аргентини та Іспанії.

Пряму трансляцію з Китаю організовує український телеканал XSPORT. Початок зустрічі о 15:00 за київським часом.

Крім того, вирішальний матч покаже російський канал "Матч! Гра" і балтійський TVPlay Sports.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, груди бразильської вболівальниці позбавила коментатора матчу чемпіонату світу з баскетболу дару мови в прямому ефірі.

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Тема
Чемпіонат світу з баскетболу
Місце
Китай
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