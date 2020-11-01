Де дивитися "Барселона" – "Динамо": розклад трансляцій Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" в 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів в середу, 4 листопада, зіграє в гостях проти "Барселони" Поєдинок прийме легендарний "Камп Ноу". Початок о 22:00 за київським часом.

Незважаючи на те, що з 29 жовтня влада постановили закрити кордони Каталонії через збільшення числа тих, що заразився COVID-19, організатори відмовилися переносити гру.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Барселона – Динамо.

Побачити битву віцечемпіонів Іспанії та України можна буде в ефірі українського спеціалізованого телеканалу "Футбол 2", де показ гри буде супроводжуватися традиційної аналітичної студією і на медіасервісi MEGOGO. Крім того, трансляцію в своїй ефірній сітці запланував російський "Матч! Футбол 1".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 1-му турі ЛЧ, "Динамо" вдома програло італійському "Ювентусу" (0: 2), а в 2-му прикро втратило перемогу над "Ференцварош" (2:2).