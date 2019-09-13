Де дивитися 1/2 фіналу ЧС з баскетболу: розклад трансляцій

На чемпіонаті світу з баскетболу в п'ятницю, 13 вересня, визначиться пара фіналістів і учасники матчу за "бронзу".
Першими володаря путівки у вирішальний поєдинок турніру визначать збірні Іспанії та Австралії. Побачити цю півфінальну битву можна буде в ефірі телеканалу XSPORT. Початок – в 11:00 за київським часом.
Крім того, гру покаже російський мовник "Матч! Гра".
The #FIBAWC is down to 4⃣! @cabboficial 🇦🇷 🆚 🇫🇷 @FRABasketball @BaloncestoESP 🇪🇸 🆚 🇦🇺 @BasketballAus #WorldGotGame pic.twitter.com/cWNpT3DFEo- Basketball World Cup (@FIBAWC) 11 вересня 2019 р
У другому півфіналі зіграють команди Аргентини та Франції. Їх битву за путівку до фіналу також буде транслювати XSPORT. Початок прямого ефіру – о 15:00. Одночасно показ зустрічі проведе і "Матч! Гра".
Як повідомляв OBOZREVATEL, на чемпіонаті світу з баскетболу 2019 року груди фанатки збірної Бразилії позбавили дару мови одного з коментаторів.
А збірна США напередодні оформила найгірший результат у своїй історії на головних турнірах, в яких бере участь.
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