Де дивитися 1/2 фіналу ЧС з баскетболу: розклад трансляцій

На чемпіонаті світу з баскетболу в п'ятницю, 13 вересня, визначиться пара фіналістів і учасники матчу за "бронзу".

Першими володаря путівки у вирішальний поєдинок турніру визначать збірні Іспанії та Австралії. Побачити цю півфінальну битву можна буде в ефірі телеканалу XSPORT. Початок – в 11:00 за київським часом.

Крім того, гру покаже російський мовник "Матч! Гра".

У другому півфіналі зіграють команди Аргентини та Франції. Їх битву за путівку до фіналу також буде транслювати XSPORT. Початок прямого ефіру – о 15:00. Одночасно показ зустрічі проведе і "Матч! Гра".

Як повідомляв OBOZREVATEL, на чемпіонаті світу з баскетболу 2019 року груди фанатки збірної Бразилії позбавили дару мови одного з коментаторів.

А збірна США напередодні оформила найгірший результат у своїй історії на головних турнірах, в яких бере участь.

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