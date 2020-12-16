Данк українця визнали найкращим моментом в історії фіналів світового туру з баскетболу 3х3

Слем-данк відомого українського баскетболіста Дмитра Smoove Кривенка визнали найкращим моментом в історії фіналів FIBA 3x3 World Tour.

Як повідомляється на офіційному сайті Федерації баскетболу України (ФБУ), він виконав цей фантастичний трюк під час конкурсу в фіналі сезону 2019 японської Уцуномії. Відзначається, що за підсумками голосування наш співвітчизник посів друге місце, але саме його данк очолив список найяскравіших моментів.

У 2016 і 2018 роках Кривенко двічі вигравав конкурс данків на чемпіонатах світу з баскетболу 3х3 у складі збірної України.

Нагадаємо, що раніше він став першим українцем, якого взяли в легендарну розважальну команду "Harlem Globetrotters". Вона існує вже 97 років, а її шоу складаються зі спортивних і театральних елементів.

В одному з відео, яке з'явилося на YouTube-каналі Trick Shot Cop, Кривенко пограв у баскетбол з перехожими і показав глядачам соціальної мережі складні трюки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, слем-данк українця Івана Ткаченка увійшов до трійки найкращих моментів баскетболу 3х3 в 2019 році.