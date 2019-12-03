Данк українця увійшов до топ-3 моментів року баскетболу 3х3: відеофакт

Слем-данк українця Івана Ткаченка увійшов до топ-10 моментів баскетболу 3х3 у 2019 році за версією ФІБА, посівши у престижному рейтингу третє місце.

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) відзначила потужний данк Ткаченка у матчі проти збірної Катару на чемпіонаті світу до 23 років. Збірна України завоювала срібні медалі чемпіонату, програвши у фіналі росіянам.

На другому місці розташувався гравець збірної Польщі, який виконав складний кидок з-за дуги, а на першому – представниця Франції, яка віддала елегантну передачу на порожнє кільце.

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Нагадаємо, що баскетбол 3х3 був вперше включений до списку олімпійських дисциплін на Іграх-2020 у Токіо. Жіноча збірна України візьме участь в олімпійській кваліфікації. Чоловіча команда теж зможе зіграти в ній за певного збігу обставин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українець Олексій Лень провів результативний матч в НБА і допоміг своїй команді здобути перемогу над минулорічними фіналістами турніру.

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