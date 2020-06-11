ФІБА відкрила на своєму сайті голосування з визначення найкращого данку десятиліття.

Конкурс є досить масштабним. До уваги вболівальників 32 данки з усіх найбільших міжнародних змагань за участі збірних із 2010 по 2020 рік.

У голосуванні беруть участь данки з усіх континентальних зон: Америки, Європи, Африки та Азії з Океанією.

У зоні Європи серед претендентів є данк українця Івана Ткаченка у матчі чемпіонату світу з баскетболу 3х3 серед команд U-23 проти Катару. За підсумками змагань збірна України виборола "срібло", а данк Ткаченка очолив відео хайлайтів чемпіонату світу.

У чвертьфіналі європейської зони голосування данк Ткаченка змагається з моментом німця Даніеля Тайса на чемпіонаті Європи 2017 року проти французів.

Підтримати нашого співвітчизника можна за цим посиланням.

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Оберіть у зоні Європи пару за участі нашого Івана Ткаченка

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Голосування триватиме до 28 червня. Перший етап завершиться за чотири дні. У фіналі зійдуться чотири переможці континентальних зон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у грудні минулого року слем-данк Ткаченка увійшов до топ-10 моментів баскетболу 3х3 в 2019 році за версією ФІБА, зайнявши в престижному рейтингу третє місце.