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24 квітня • оновлено в 14:06
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Cyber Суперліга Парі-Матч: розклад півфіналів 25 квітня

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У суботу, 25 квітня, пройде півфінальна стадія першого кіберспортивного турніру між українськими професійними баскетболістами Cyber Суперліги Парі-Матч.

Як повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України (ФБУ), як і в попередньому раунді, переможцем стане той, хто першим отримає дві перемоги в серії.

Cyber Суперліга Парі-Матч

Cyber Суперліга Парі-Матч

ФБУ

У першому півфіналі зустрінуться захисник грецького "Промітеаса" Олександр Липовий, який грає за "Бостон Селтікс", і його колега по амплуа з "Київ-Баскета" Юрій Кондраков, керуючий баскетболістами "Юти Джаз".

У другій парі зійдуться ще один гравець "Київ-Баскета" В'ячеслав Петров ("Лос-Анджелес Лейкерс") і представник "Запоріжжя" Андрій Кожем'якін ("Даллас Маверікс").

28 квітня учасники півфіналів проведуть фінал і матч за третє місце.

Cyber Суперліга Парі-Матч

Cyber Суперліга Парі-Матч

ФБУ

Трансляцію турніру дивіться в прямому ефірі на сайті і YouTube ФБУ, а також на сайті медіапартнера – телеканалу XSPORT.

Розклад на 25 квітня:

12:00 Олександр Липовий ("Бостон") – Юрій Кондраков ("Юта") 2 матчі

13:00 Андрій Кожем'якін ("Даллас") – В'ячеслав Петров ("Лейкерс") 2 матчі

Як повідомляв OBOZREVATEL, стали відомі результати чвертьфінальних поєдинків Cyber Суперліги Парі-Матч.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Суперліга" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Суперліга
Особи
Олександр Липовий Андрій Кожем'якін
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