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22 квітня • оновлено в 16:14
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Cyber Суперліга Парі-Матч: розклад чвертьфіналів 22 квітня

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Сьогодні, 22 квітня, пройдуть чвертьфінальні поєдинки Cyber Суперліги Парі-Матч – першого кіберспортивного турніру серед українських професійних баскетболістів.

Минулого тижня відбувся груповий етап, за підсумками якого в плей-офф вийшли по два найкращих геймера з кожної групи. Тільки два баскетболіста зуміли пройти цей раунд без поразок – бігмен "Прометея" Олександр Антипов і захисник "Дніпра" Максим Закурдаєв. Вони стали переможцями груп C і D, відповідно. На стадії чвертьфіналів матчі триватимуть до двох перемог одного з баскетболістів.

Cyber Суперліга Парі-Матч чвертьфінали

Cyber Суперліга Парі-Матч чвертьфінали

ФБУ

Трансляцію турніру дивіться в прямому ефірі на сайті та YouTube ФБУ, а також на сайті медіапартнера – телеканалу XSPORT.

Розклад на 22 квітня:

16:00 Олександр Липовий ("Бостон") - Роман Новіков ("Новий Орлеан") (2 матчі);

17:00 Андрій Кожем'якін ("Даллас") - Вадим Прокопенко ("Бруклін") (2 матчі)

18:20 Олександр Антипов ("Філадельфія") - Юрій Кондраков ("Юта") (2 матчі)

19:20 Максим Закурдаєв ("Голден Стейт") - В'ячеслав Петров ("Лейкерс") (2 матчі)

20:20 Час початку третіх матчів серій (при необхідності).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вихованець "Черкаських Мавп" Олександр Кобець оцінив турнір Cyber Суперліга Парі-Матч.

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Читайте всі новини по темі "Кіберспорт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Теми
Кіберспорт Суперліга
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