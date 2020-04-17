Cyber Суперліга Парі-Матч: розклад 17 квітня

17 квітня стартує дебютний кіберспортивний турнір Cyber Суперліга Парі-Матч, у межах якого 12 гравців національної збірної України та Суперліги Парі-Матч розпочнуть боротьбу за звання найкращого у баскетбольному симуляторі NBA 2k20.

Нагадаємо, що учасники розподілені на чотири групи по три гравці в кожній. Гравці, які посядуть перше та друге місце у своїх групах, вийдуть у плей-оф.

Трансляцію турніру дивіться наживо на сайті та YouTube ФБУ, а також на сайті медіапартнера – телеканала XSPORT.

Розклад матчів 17 квітня:

16:00. Олександр Липовий ("Бостон") – Вадим Прокопенко ("Бруклін")

16:40. Іссуф Санон ("Маямі") – Андрій Кожем’якін ("Даллас")

17:20. Артем Пустовой ("Денвер Наггетс") – В’ячеслав Петров ("Лейкерс")

18:00. Юрій Кондраков ("Юта") – Олександр Кобець ("Мілуокі")

18:40. Ігор Бояркін ("Кліпперс") – Олександр Липовий ("Бостон")

19:20. Роман Новіков ("Новий Орлеан") – Іссуф Санон ("Майамі")

20:00. Олександр Антипов ("Філадельфія") – Артем Пустовий ("Денвер")

Як повідомляв OBOZREVATEL, гравець "Черкаських Мавп" Олександр Кобець оцінив рівень Cyber Суперліги Парі-Матч.

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