Cyber Суперліга Парі-Матч: гравець "Черкаських Мавп" оцінив турнір

15 квітня виповнилося 24 роки вихованцю "Черкаських Мавп" Олександру Кобцю.

Прес-служба клубу поспілкувалася з Олександром про те, як він святкуватиме в умовах карантину, як готується до важливого турніру з кіберспорту та що він думає про минулий сезон.

- Саша, прийми вітання від нас з днем народження! Однозначно у таких умовах, як цьогоріч, святкувати тобі ще не приходилось. Як це будеш робити в карантин?

- Дякую, дуже приємно! Жодних масових заходів проводити не будемо. Усе просто і без якогось розмаху. Ми ж в ситуації коли не до гучних святкувань. Зустріну цей День народження виключно у родинному колі.

- Фактично за кілька днів стартує Cyber Суперліга Парі-Матч. Ти будеш представляти "Черкаські Мавпи". Розкажи про це. Як готуєшся?

- Подібних кібертурнірів між професійних баскетболістів в Україні ще не було. Я вважаю, це дуже круто, у нас є можливість випробувати себе у дещо новій ролі. Так, це теж баскетбол, правила ті ж, але ти маєш грати віртуально. Думаю, що без карантину у нас турніру не було б, адже ми були б у розпалі плей-офф. Зараз у кожного з нас багато вільного часу і доволі велика кількість хлопців зі збірної та Суперліги грає на PS. Особисто я зараз проводжу багато часу біля консолі і намагаюся покращити свої навички.

- Скільки років граєш в NBA2К? Коли вперше брав в руки джойстик думав, що доведеться грати колись на профі рівні?

- Я точно знаю, що це було ще з часу перших появ 2KNBA. Тоді я брав до рук не джойстик, а клавіатуру. Точно навіть не пам’ятаю, здається, то був 2012-й. Тоді зіркою у гру додали Джордана, я пам’ятаю. Ми з братом на комп’ютері ще грали, я грав на клавіатурі, а брат на джойстику, прикольні часи були. Навіть не думав, що я буду колись грати у професійному турнірі, але якщо випала така нагода, то є прекрасна можливість спробувати. Із задоволенням визначимо з хлопцями сильнішого.

- З багатьма хлопцями відіграв вже товарняки, як вважаєш, хто фаворит і які у тебе шанси бути у призах?

- Так, ми протягом останнього тижня частенько організовуємо товариські турніри, у нас є організаційна група ФБУ, де кожен у вільний час може запропонувати зіграти і відбувається товариський матч онлайн. Я уже майже з усіма зіграв, приблизно знаю сили кожного. Думаю, фаворитом може бути або Андрій Кожем’якін, або Юра Кондраков, вони більше проводять часу у цій грі. Але впевнений, що шанси є у кожного. Ми усі професійні баскетболісти і знаємо багато нюансів та сильні сторони гри, команд і гравців, тому прогресувати можна дуже швидко. Важко сказати хто буде чемпіоном. У мене теж є шанси виграти, але це буде дуже складно У плей-оф будуть серії до двох перемог, а матчі йтимуть поспіль і там може бути усе що завгодно. Точно знаю, що буде цікаво і напружено.

- Карантин проводиш в Черкасах? Чим, крім PlayStation, займаєш себе дома, як проводиш час?

- Так, зараз в Чекасах на карантині. Проводимо з дружиною цей час фактично в самоізоляції. Рідко виходимо з дому. Раз на два дні виходимо в магазин, і один або два рази на тиждень виходимо на вулицю аби погуляти, при цьому обов’язкова тримаємо дистанцію. Це важлива умова і вона має виконуватися більшістю людей. На жаль, багато хто не притримуються карантину і тим самим відправляють себе та інших людей з якими контактують у зону ризику.

Окрім PS намагаюся проводити час з користю, займаюся саморозвитком, читаю книги. Зараз у нас у всіх є час переосмислити себе і спробувати у домашніх умовах вивчити щось нове, можливо програмування, можливо іншу мову. Зараз з’явилося багато часу, але усім нам потрібно навчитися використовувати його правильно.

- Для тебе, як ні для кого болючим виглядає карантин. Після довгої паузи через травму ти нарешті повернувся у баскетбол, але вже у ньому виникла пауза. Ти зіграв два матчі і швидше за все пропустиш через це близько пів року. Що про це думаєш?

- Так, дуже прикро, що після травми я зіграв лише дві гри. Але я не падаю у відчай, з великим бажанням чекаю наступного сезону. Якщо будуть варіанти влітку зіграти у якомусь закордонному чемпіонаті, у разі їх поновлення, обов’язково скористаюся цим. Дуже сподіваюся, що ця ситуація з пандемією закінчиться якнайшвидше.

- Як можеш оцінити сезон для "Черкаських Мавп", не рахуючи осаду, через те що він вийшов не зовсім повноцінним?

- Загалом наш сезон був дуже цікавим, у нас були хороші гравці, прекрасна атмосфера та командний дух. Без плей-офф цей чемпіонат, як незакритий гештальт, адже у матчах на виліт будь-яка команда може вистрілити і фаворити можуть програти аутсайдерам. По ходу сезону у нас, як завжди, було багато травм, але перед вирішальним етапом вимальовувався бойовий склад, усі мали вилікуватися, окрім Ейрінгтона, який отримав важку травму. Думаю, у плей-офф ми б показали хороший і конкурентний баскетбол, але що уже про це говорити, це неможливо, тому повноцінного аналізу сезону зробити не можу. Будемо чекати новий і доводити свої можливості уже у ньому!

Анкета Олександра Кобця в умовах карантину:

Порадь фільм – "Зараження"

Улюблений актор – Уілл Сміт

Порадь книгу – Гаррі Поттер

Гру у яку порадиш зіграти – NBA2K

Музичний виконавець – The Weekend

Баскетбольний матч з твоєю участю – Фінальна гра серії Суперліги-2018