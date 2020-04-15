Головна Новини
15 квітня • оновлено в 14:37
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Баскетбол

Cyber Суперліга Парі-Матч: гравець "Черкаських Мавп" оцінив турнір

339
Читати матеріал російською

15 квітня виповнилося 24 роки вихованцю "Черкаських Мавп" Олександру Кобцю.

Прес-служба клубу поспілкувалася з Олександром про те, як він святкуватиме в умовах карантину, як готується до важливого турніру з кіберспорту та що він думає про минулий сезон.

- Саша, прийми вітання від нас з днем народження! Однозначно у таких умовах, як цьогоріч, святкувати тобі ще не приходилось. Як це будеш робити в карантин?

- Дякую, дуже приємно! Жодних масових заходів проводити не будемо. Усе просто і без якогось розмаху. Ми ж в ситуації коли не до гучних святкувань. Зустріну цей День народження виключно у родинному колі.

- Фактично за кілька днів стартує Cyber Суперліга Парі-Матч. Ти будеш представляти "Черкаські Мавпи". Розкажи про це. Як готуєшся?

- Подібних кібертурнірів між професійних баскетболістів в Україні ще не було. Я вважаю, це дуже круто, у нас є можливість випробувати себе у дещо новій ролі. Так, це теж баскетбол, правила ті ж, але ти маєш грати віртуально. Думаю, що без карантину у нас турніру не було б, адже ми були б у розпалі плей-офф. Зараз у кожного з нас багато вільного часу і доволі велика кількість хлопців зі збірної та Суперліги грає на PS. Особисто я зараз проводжу багато часу біля консолі і намагаюся покращити свої навички.

- Скільки років граєш в NBA2К? Коли вперше брав в руки джойстик думав, що доведеться грати колись на профі рівні?

- Я точно знаю, що це було ще з часу перших появ 2KNBA. Тоді я брав до рук не джойстик, а клавіатуру. Точно навіть не пам’ятаю, здається, то був 2012-й. Тоді зіркою у гру додали Джордана, я пам’ятаю. Ми з братом на комп’ютері ще грали, я грав на клавіатурі, а брат на джойстику, прикольні часи були. Навіть не думав, що я буду колись грати у професійному турнірі, але якщо випала така нагода, то є прекрасна можливість спробувати. Із задоволенням визначимо з хлопцями сильнішого.

Cyber Суперліга Парі-Матч: гравець "Черкаських Мавп" оцінив турнір

- З багатьма хлопцями відіграв вже товарняки, як вважаєш, хто фаворит і які у тебе шанси бути у призах?

- Так, ми протягом останнього тижня частенько організовуємо товариські турніри, у нас є організаційна група ФБУ, де кожен у вільний час може запропонувати зіграти і відбувається товариський матч онлайн. Я уже майже з усіма зіграв, приблизно знаю сили кожного. Думаю, фаворитом може бути або Андрій Кожем’якін, або Юра Кондраков, вони більше проводять часу у цій грі. Але впевнений, що шанси є у кожного. Ми усі професійні баскетболісти і знаємо багато нюансів та сильні сторони гри, команд і гравців, тому прогресувати можна дуже швидко. Важко сказати хто буде чемпіоном. У мене теж є шанси виграти, але це буде дуже складно У плей-оф будуть серії до двох перемог, а матчі йтимуть поспіль і там може бути усе що завгодно. Точно знаю, що буде цікаво і напружено.

- Карантин проводиш в Черкасах? Чим, крім PlayStation, займаєш себе дома, як проводиш час?

- Так, зараз в Чекасах на карантині. Проводимо з дружиною цей час фактично в самоізоляції. Рідко виходимо з дому. Раз на два дні виходимо в магазин, і один або два рази на тиждень виходимо на вулицю аби погуляти, при цьому обов’язкова тримаємо дистанцію. Це важлива умова і вона має виконуватися більшістю людей. На жаль, багато хто не притримуються карантину і тим самим відправляють себе та інших людей з якими контактують у зону ризику.

Cyber Суперліга Парі-Матч: гравець "Черкаських Мавп" оцінив турнір

Окрім PS намагаюся проводити час з користю, займаюся саморозвитком, читаю книги. Зараз у нас у всіх є час переосмислити себе і спробувати у домашніх умовах вивчити щось нове, можливо програмування, можливо іншу мову. Зараз з’явилося багато часу, але усім нам потрібно навчитися використовувати його правильно.

- Для тебе, як ні для кого болючим виглядає карантин. Після довгої паузи через травму ти нарешті повернувся у баскетбол, але вже у ньому виникла пауза. Ти зіграв два матчі і швидше за все пропустиш через це близько пів року. Що про це думаєш?

- Так, дуже прикро, що після травми я зіграв лише дві гри. Але я не падаю у відчай, з великим бажанням чекаю наступного сезону. Якщо будуть варіанти влітку зіграти у якомусь закордонному чемпіонаті, у разі їх поновлення, обов’язково скористаюся цим. Дуже сподіваюся, що ця ситуація з пандемією закінчиться якнайшвидше.

Cyber Суперліга Парі-Матч: гравець "Черкаських Мавп" оцінив турнір

- Як можеш оцінити сезон для "Черкаських Мавп", не рахуючи осаду, через те що він вийшов не зовсім повноцінним?

- Загалом наш сезон був дуже цікавим, у нас були хороші гравці, прекрасна атмосфера та командний дух. Без плей-офф цей чемпіонат, як незакритий гештальт, адже у матчах на виліт будь-яка команда може вистрілити і фаворити можуть програти аутсайдерам. По ходу сезону у нас, як завжди, було багато травм, але перед вирішальним етапом вимальовувався бойовий склад, усі мали вилікуватися, окрім Ейрінгтона, який отримав важку травму. Думаю, у плей-офф ми б показали хороший і конкурентний баскетбол, але що уже про це говорити, це неможливо, тому повноцінного аналізу сезону зробити не можу. Будемо чекати новий і доводити свої можливості уже у ньому!

Анкета Олександра Кобця в умовах карантину:

Порадь фільм – "Зараження"

Улюблений актор – Уілл Сміт

Порадь книгу – Гаррі Поттер

Гру у яку порадиш зіграти – NBA2K

Музичний виконавець – The Weekend

Баскетбольний матч з твоєю участю – Фінальна гра серії Суперліги-2018

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Баскетбол

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 3764.

    Вилікувалися: 143. Померли: 108.

  • У світі захворіли 2 мільйони осіб, загинули – понад 119 тисяч.

  • ВООЗ заявила, що пік пандемії коронавірусу ще не досягнутий.

  • Названа маловідома ознака коронавірусу, яку легко помітити самому.

  • Українські медики створили власні тест-системи для визначення антитіл до COVID-19.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Рух
VS
Минск
Инд. тотал Минска больше 1
1.95 Сделать ставку
Ислочь
VS
Славия
Славия не проиграет
1.70 Сделать ставку
Витебск
VS
Динамо Брест
Победа Динамо Брест
1.75 Сделать ставку
БАТЭ
VS
Торпедо-БелАЗ
Тотал меньше 2.5
1.78 Сделать ставку
Энергетик-БГУ
VS
Городея
Городея не проиграет
1.94 Сделать ставку
Динамо Минск
VS
Неман
Тотал меньше 2
1.89 Сделать ставку
Белшина
VS
Смолевичи
Тотал больше 2
2.15 Сделать ставку
Шахтер С
VS
Слуцк
Инд. тотал Шахтера больше 2
2.02 Сделать ставку
В посте №451 своего инстаграма Александр Зинченко будет с Владой Седан
1.60 Сделать ставку
HAVU
VS
MIBR
Победа MIBR
1.76 Сделать ставку