У п'ятницю, 7 серпня, в київському "Палаці спорту" пройшло відкрите тренування чоловічої збірної України з баскетболу.

"Нам треба згадати те, над чим ми працювали раніше, і підготувати гравців до майбутнього сезону. Ми згадуємо захисні принципи, концепції нападу, але все по мінімуму. Будемо переглядати відео двох останніх офіційних матчів і розбиратися, що нам потрібно поліпшити в своїй грі. Одночасно тренування тут будуть записуватися, і ми будемо робити аналіз роботи кожного гравця, щоб він міг зрозуміти свою роль у команді", – цитує слова головного тренера національної збірної Айнарса Багатскіса офіційний сайт Федерації баскетболу України (ФБУ).

Чоловіча збірна України з баскетболу провела відкрите тренування в київському "Палаці спорту" ФБУ

Чоловіча збірна України з баскетболу провела відкрите тренування в київському "Палаці спорту" ФБУ

Чоловіча збірна України з баскетболу провела відкрите тренування в київському "Палаці спорту" ФБУ

Чоловіча збірна України з баскетболу провела відкрите тренування в київському "Палаці спорту" ФБУ

Чоловіча збірна України з баскетболу провела відкрите тренування в київському "Палаці спорту" ФБУ

Чоловіча збірна України з баскетболу провела відкрите тренування в київському "Палаці спорту" ФБУ

Чоловіча збірна України з баскетболу провела відкрите тренування в київському "Палаці спорту" ФБУ

Чоловіча збірна України з баскетболу провела відкрите тренування в київському "Палаці спорту" ФБУ

Тренувальний збір чоловічої збірної України розпочався 3 серпня і закінчиться 14 серпня. Наступні матчі в рамках відбору на Євробаскет-2021 наша команда проведе 27 листопада проти Словенії (в гостях) і 30 листопада проти Австрії (вдома).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відкрите тренування провела наша жіноча збірна.