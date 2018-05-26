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Не футбол: "Реал" провів несподіване тренування в Києві

3.1тЧитати новину російською

Мадридський "Реал" напередодні фіналу Ліги чемпіонів, в повному складі зіграв в баскетбол на домашньому майданчику "Київ-Баскета" (СК "Меридіан").

OBOZREVATEL веде онлайн -трансляцію матчу Реал - Ліверпуль.

Мадридці провели несподівану баскетбольну тренування, це підтвердили очевидці. Правда фотографувати і тим більше знімати що-небудь, "Реал" заборонив. Більш того сама робота в залі проходила в секретному режимі, повідомляє прес-служба ФБУ.

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Одним з кращих на майданчику з баскетбольним м'ячем був Кріштіану Роналду. Незважаючи на заборону знімати Кріштіану не відмовив у автографі на баскетбольному м'ячі.

Автограф Роналду на баскетбольному м'ячі після тренування в "Меридіані"

ФБУ

Нагадаємо, що мадридський "Реал" і "Ліверпуль" в суботу, 26 травня, на полі НСК "Олімпійський" в Києві визначать переможця цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів .

Читайте всі новини по темі "фінал Ліги чемпіонів" на сайті "Обозреватель".

Теми
фінал Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів
Особа
Кріштіану Роналду
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
Реал Мадрид
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