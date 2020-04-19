Черниці зіграли в баскетбол в монастирі з хворими на коронавірус

Максим Богданов Баскетбол 18:10, 19.04.2020

Журналіст Майл Долан на сторінці в соціальній мережі опублікував незвичайне відео, на якому черниці грають в баскетбол.

"Черниці грають в баскетбол в Севільї в монастирі, який служить притулком для людей, що заразилися на коронавірус. Це змушує планету обертатися", - прокоментував публікацію Долан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 квітня добова смертність від COVID-19 в Іспанії досягла рекордно низького показника за місяць.

За даними Міністерства охорони здоров'я Іспанії, за останню добу від інфекції померли 410 осіб, але це найнижчий показник з 22 березня.

При цьому пік смертності був зафіксований 2 квітня, коли за добу померли 950 людей.

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