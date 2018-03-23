Синхронна перемога лідерів: результати Суперліги Парі-Матч

У чемпіонаті України з баскетболу стартував передостанній матч-день регулярного сезону. У чотирьох містах нашої країни відбулися чотири поєдинки Суперліги Парі-Матч.

Центральний поєдинок туру пройшов у Києві, де чемпіон України "Будівельник" розібрався з віце-чемпіоном, южненським "Хіміком" - 86:81.

Впевнено провівши перші 15 хвилин гри, столичні баскетболісти розслабилися, пропустивши потужний ривок гостей 16:3. Лише після перерви Володимир Коваль зміг реанімувати своїх підопічних, які потужною грою під щитами повернули собі перевагу і довели матч до перемоги.

"Будівельник" - "Хімік" 86:81 (26:23, 18:24, 25:15, 17:19)

"Будівельник": Дугат (22 + 6 підбирань + 4 передачі), Отверченко (11 + 6 передач), Крутоус (15 + 6 підбирань), Дроздов (8 + 6 підборів), Сандул (6 + 5 підборів) - старт; Анісімов (10 + 4 передачі), Вінтоняк (6), Місяць (4), Зотов (4 + 5 передач).

"Хімік": Колтер (12 + 6 передач), Сівірі (4), Мальчевський (9), Павлов (15 + 7 підбирань), Антипов (4) - старт; Еріанс (13), Петров (10 + 13 підбирань + 6 передач), Рябчук (9), Марченко (5), Сидоров (0 + 4 передачі).

Чи не мав проблем з суперником і достроковий переможець регулярної першості - "Дніпро". Дніпровські баскетболісти переграли "Миколаїв".

"Дніпро" - МБК "Миколаїв" 80:72 (23: 8, 16: 8, 20:34, 21:22)

"Дніпро": Вільховецький (5), Мішула (16 + 4 підбирання + 4 передачі + 5 втрат), Ревзін (18), Глєбов (4 + 6 підбирань + 4 передачі + 5 втрат + 3 перехоплення), Тимофієнко (12 + 6 підбирань + 5 передач) - старт; Загреба (4), Шундель (7), Шевченко (7), Закурдаев (5), Шевченко (6 + 6 підбирань), Сизов (3 + 12 підбирань).

"Миколаїв": Тонченко (3 + 3 перехоплення), Іванов (9), Носков (7 + 6 передач), Онуфрієв (9 + 6 підборів), Кушніров (6 + 5 підборів) - старт; Аникиенко (7 + 5 підборів), Жуковський (3 + 6 підбирань), Давидюк (18), Бобров, Мусієнко (6), хохоник (2), Попов (2).

Третя команда першості, "Черкаські Мавпи", здобула впевнену перемогу над одеською "БІПОЙ" - 88:72.

Господарі лідирували з першої хвилини до останньої, в заключній чверті не дозволивши різниці в рахунку бути менше 10 пунктів. Величезний внесок у перемогу своєї команди вніс баскетболіст збірної України Олександр Кольченко.

"Черкаські Мавпи" - "БІПА" 88:72 (28:18, 23:19, 21:20, 16:15)

"Черкаські Мавпи": Бояркін (8 + 6 передач), Кольченко (27 + 4 передачі), Ткаченко (4 + 7 підбирань), Липовцев (9 + 5 підборів), Девіс (11) - старт; Кобець (16 + 5 підбирань), Беллфілд (6), Конате (4), Руслов (3), Скапінцев (0 + 4 підбирання), Нагорний.

"БІПА": Артамонов (6 + 5 підборів + 7 передач + 4 втрати), Бєліков (14), Ефіанайі (3 + 5 втрат), Кривцов (12), Блаус (11 + 8 підбирань + 6 передач) - старт; Луценко (10), Тищенко (3), Прокопенко (3), Ноффле (10 + 7 підбирань + 4 передачі), Балабан.

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У Харкові місцевий "Політехнік" несподівано програв гостям з "Запоріжжя" - 81:96. Впевнено розпочавши зустріч, підопічні Тимура Арабаджи виграли першу чверть 26:16, після чого просто зупинилися. Гості накрутили темп, стали потрапляти дальні кидки і переломили хід поєдинку.

"Політехнік" - БК "Запоріжжя-ZOG" 81:96 (26:16, 18:27, 14:30, 23:23)

"Політехнік": Йованович (8 + 7 передач), Козлов (24), Барнс (22 + 4 підбирання + 6 передач), Рочняк (8 + 8 підборів), Вуйович (9) - старт; Колотилов (5), Рудаков (3), Кузнецов (2), Савченко, Чугунов.

"Запоріжжя": Ткачук (7 + 6 передач), Щепкін (29), Овдеєнко (7 + 7 підборів), Нікітін (18), Анісімов (7 + 9 підбирань) - старт; Буц, Ворник (5), Теряник (5), Кожем'якін (14 + 8 підбирань + 5 втрат), Кондраков (4).

Нагадаємо, що 25 березня "Мавпи" зіграють свій заключний поєдинок в регулярному сезоні. Далі плей-офф, який стартує 29 березня.

Нагадаємо, що раніше баскетболіст збірної України оголосив про відхід з клубу НБА.