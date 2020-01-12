"Черкаські Мавпи" здобули впевнену перемогу в Суперлізі Парі-Матч

У чемпіонаті України з баскетболу в Суперлізі Парі-Матч у неділю, 12 січня, відбувся черговий поєдинок регулярного сезону.

В єдиному матчі дня "Черкаські Мавпи" на рідному паркеті ПС "Будівельник" обіграли гостей з Миколаєва 97:87.

Добре укомплектовані господарі з перших секунд заволоділи ініціативою. "Миколаїв", який провела в п'ятницю важкий матч в Києві, до того ж з обмеженою ротацією і травмованим Онуфрієвим, не зміг скласти конкуренцію черкащанам.

Підопічні Максима Міхельсона повністю домінували на паркеті, не віддавши жодну секунду володіння у рахунку і впевнено перемогли.

"Черкаські Мавпи" - МБК "Миколаїв" 97:87 (31:19, 25:23, 20:20 21:25)

Мавпи: Еірінгтон (21 + 7 передач), Попов (16 + 5 передач), Бєліков (10), Райт (22 + 8 підбирань), Сергєєв - старт; Кольченко (5), Скапінцев (0 + 5 підбирань), Ткаченко (5 + 4 підбирання), Хаджіфейзовіч (18 + 7 підбирань), Конєв (0 + 3 підбирання), Воєвода, Руслов.

Миколаїв: Зотов (8 + 8 передач + 7 втрат), Пітерсон (23 + 4 підбирання + 9 передач), Приймак (13), Давидюк (2), Брістол (10 + 5 підбирань) - старт; Хохоник, Онуфрієв (9), Луценко (10 + 7 підбирань), Адедіран (12 + 4 підбирання).

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Суперлізі Парі-Матч "Хімік" здобув перемогу над лідером регулярної першості "Дніпром".

Лідер БК "Одеса" Брюс Мейсі чи не поодинці витягнув свою команду в матчі з аутсайдером чемпіонату - "Харківськими Соколами" (75:63) і "Прометей" дотиснув "Запорожье" завдяки 29 очками Крика - 105: 95.

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