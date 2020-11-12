"Черкаські Мавпи" здобули першу перемогу в сезоні Суперліги Паріматч

У чемпіонаті України з баскетболу в четвер, 12 листопада, був зіграний один поєдинок в Суперлізі Паріматч.

"Черкаські Мавпи" перервали свою 9-матчеву серію без перемог, обігравши вдома МБК "Миколаїв".

Господарі розпочали зустріч з особливим настроєм, бігали як заведені всю першу половину і змогли створити 10-очковий запас, який досить комфортно підтримували до четвертої чверті, повідомляє ПБ.

Однак в якийсь момент черкащани таки втратили концентрацію, за що були миттєво покарані. Коли здавалося, що гра вже зроблена, за 2 хвилини до кінця основного часу "Миколаїв" скоротив різницю з 9 очок до одного, ніж посіяв серйозну паніку в рядах господарів.

"Мавпи" врятували ті, хто тягнув команду по ходу всієї зустрічі: Іван Ткаченко в ключовий момент забив найважливіший двухочковий, а Володимир Конєв був виключно холоднокровний з лінії штрафних. "Миколаїв" свої рятівні дальні кидки не влучив, а "Мавпи" шансів супернику не залишили.

Перша перемога "Мавп" в сезоні, яка не дає команді Міхельсона пройти коло без перемог в принципі. "Миколаїв" має стільки ж перемог, але в меншій кількості зустрічей.

"Черкаські Мавпи" – МБК "Миколаїв" 85:81 (21:13 19:17, 27:23, 18:28)

Мавпи: Попов (2 + 4 підбирання + 4 передачі), Кобець (3), Ткаченко (31 + 5 підбирань + 4 блок-шота), Конєв (23 + 4 перехоплення), Скапінцев (20 + 12 підбирань + 4 блок-шоти ) - старт; Сергєєв (2 + 5 передач), Дзюба (4 + 4 підбирання + 5 передач), Товкач.

Миколаїв: Боном (5), Едж (24 + 4 підбирання + 3 перехоплення), Омоера (11 + 7 підбирань + 9 передач), Конате (21 + 15 підборів), Кушніров - старт; Дубоненко, Заплотинська (3 + 8 підбирань), Едріен (16 + 6 підбирань + 4 втрати), Адедіран (1).

Турнірне становище

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше в Дніпрі діючий чемпіон обіграв БК "Запоріжжя" (82:63), а БК "Тернопіль" на домашньому майданчику поступився лідеру – "Київ-Баскет" (90:97)